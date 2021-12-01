Имя Градского увековечили на его родине в Челябинской области

В Копейске появилась улица, названная в честь Александра Градского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Именем певца Александра Градского названа улица на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик.

«В честь нашего именитого земляка Александра Борисовича Градского, который являлся музыкантом, композитором, певцом, одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», — сообщил Фалейчик в видеообращении, опубликованном на странице администрации Копейского городского округа в Instagram.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске. Артист умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Церемония прощания с артистом прошла в Москве 1 декабря. В начале недели в мэрии Копейска заявляли URA.RU, что хотят увековечить память о Градском. В частности, прорабатывается вопрос о выборе сквера, который мы могли бы назвать его именем, планируют установить мемориальную доску на доме, где он жил. Также решается вопрос об утверждении городского музыкального конкурса в честь Градского.