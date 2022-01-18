В Минцифры России предложили ограничить доступ к Госуслугам

Стояние в очередях грозит россиянам, не сдавшим биометрию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы мотивировать россиян сдавать биометрические данные, чиновники планируют ограничить доступ к удаленному получению госуслуг тем, кто не поделился с государством образцами лица и голоса. О такой инициативе Минцифры говорит источник в правительстве РФ.

«Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Обсуждается сценарий, при котором получение части госуслуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, станет недоступно», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на собеседника.

По данным издания, Минцифры и «Ростелеком» заключили контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой в конце прошлого года. После обновления системы на портал можно будет попасть с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдать образцы лица и голоса. Работы по модернизации, за которые «Ростелеком» получит 1,2 млрд рублей, должны быть закончены к 5 декабря.

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