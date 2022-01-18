Доктор наук заявил о новой мутации штамма «Омикрон»

18 января 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

В линии «Омикрон» начали появляться подварианты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый подвариант «Омикрон» ВА2 начал вытеснять основную мутацию южноафриканского штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Подвариант „Омикрона“ ВА2, имеющий существенные отличия в спайк-белке, в ряде стран начал быстро распространяться и вытеснять вариант ВА1, который пришел ранее. Это уже происходит в Дании, его доля начала расти в Великобритании, он, по данным секвенирований, также обнаружен в Швеции и Израиле. Это лучшее доказательство того, что на одном южноафриканском штамме пандемия не закончится, и „Омикрон“ точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что эволюция «Омикрона» пошла по боковым веткам. «Как оказалось с „Омикроном“ — линией, большое значение имеют боковые ветки, которые, скорее всего, в течение нескольких месяцев дозревали в организме животного или больного иммунодефицитом человека. Вирусу некуда повышаться в заразности, она и так очень высокая, и не имеет смысла увеличивать патогенность, то есть штамм будет идти в направлении противодействия иммунитету. Скорее всего будет супер-„Омикрон“, который усилит обход», — заявил он. При этом, по мнению иммунолога, дельта-штамм еще даст о себе знать. «„Дельта“ ушла из повестки, но мы понимаем, что остаточное количество вирусов где-то может циркулировать. То есть штамм скроется, а потом даст супер-мутацию. Следующий потомок „Дельты“ может быть какой-нибудь боковой», — добавил Крючков. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости субъектам РФ активизировать работу на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Так как нужно быть готовыми к любому развитию событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый подвариант «Омикрон» ВА2 начал вытеснять основную мутацию южноафриканского штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Подвариант „Омикрона“ ВА2, имеющий существенные отличия в спайк-белке, в ряде стран начал быстро распространяться и вытеснять вариант ВА1, который пришел ранее. Это уже происходит в Дании, его доля начала расти в Великобритании, он, по данным секвенирований, также обнаружен в Швеции и Израиле. Это лучшее доказательство того, что на одном южноафриканском штамме пандемия не закончится, и „Омикрон“ точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что эволюция «Омикрона» пошла по боковым веткам. «Как оказалось с „Омикроном“ — линией, большое значение имеют боковые ветки, которые, скорее всего, в течение нескольких месяцев дозревали в организме животного или больного иммунодефицитом человека. Вирусу некуда повышаться в заразности, она и так очень высокая, и не имеет смысла увеличивать патогенность, то есть штамм будет идти в направлении противодействия иммунитету. Скорее всего будет супер-„Омикрон“, который усилит обход», — заявил он. При этом, по мнению иммунолога, дельта-штамм еще даст о себе знать. «„Дельта“ ушла из повестки, но мы понимаем, что остаточное количество вирусов где-то может циркулировать. То есть штамм скроется, а потом даст супер-мутацию. Следующий потомок „Дельты“ может быть какой-нибудь боковой», — добавил Крючков. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости субъектам РФ активизировать работу на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Так как нужно быть готовыми к любому развитию событий.