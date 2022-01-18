Мишустин призвал регионы готовиться к «Омикрону» в России

18 января 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин предупредил об опасности нового штамма коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Субъекты Федерации должны активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с [предыдущим штаммом коронавируса] „Дельтой“. Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», — отметил он на Координационном совете по коронавирусу в расширенном составе, приводит информацию telegram-канал правительства РФ. В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, а также главы субъектов РФ. Отмечается также, что госпитализация — основной показатель опасности новой мутации. Таким образом, власти регионов должны организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи. Должны эффективно работать горячие линии по коронавирусу. Еще одна задача — защита людей старшего поколения от болезни. Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» против «Омикрона» эффективна на 75%. Вакцинация и ревакцинация российским препаратом может предотвратить стремительное распространение нового штамма, передает информацию «Пятый канал». При этом, по словам специалиста, привитые «Спутником V» лучше защищены перед омикрон-штаммом коронавируса, чем те, кто вакцинировался другими препаратами. Информацию сообщает VSE42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Субъекты Федерации должны активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с [предыдущим штаммом коронавируса] „Дельтой“. Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», — отметил он на Координационном совете по коронавирусу в расширенном составе, приводит информацию telegram-канал правительства РФ. В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, а также главы субъектов РФ. Отмечается также, что госпитализация — основной показатель опасности новой мутации. Таким образом, власти регионов должны организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи. Должны эффективно работать горячие линии по коронавирусу. Еще одна задача — защита людей старшего поколения от болезни. Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» против «Омикрона» эффективна на 75%. Вакцинация и ревакцинация российским препаратом может предотвратить стремительное распространение нового штамма, передает информацию «Пятый канал». При этом, по словам специалиста, привитые «Спутником V» лучше защищены перед омикрон-штаммом коронавируса, чем те, кто вакцинировался другими препаратами. Информацию сообщает VSE42.