Депутат ГД предложил наказывать россиян за психическое насилие

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, герб
В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие Фото:

В России необходимо ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. С таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина.

«Хотелось бы, чтобы ко второму чтению законопроекта о наказании за побои все-таки подумали касательно угроз за применение насилия. Следует внести все-таки в Уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое», — передает РИА «Новости» слова Панькиной.

Ранее сообщалось, что для защиты жертв домашнего насилия в Государственную Думу РФ кабмин внесет проект поправок в часть 1 статьи 116 УК РФ о повторных побоях. В качестве наказания предлагается ввести обязательные работы до 480 часов. Также возможны исправительные работы до двух лет либо арест на полгода. Ранее в МВД предложили ввести уголовное наказание за побои для тех, у кого ранее уже была судимость.

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В России необходимо ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. С таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина. «Хотелось бы, чтобы ко второму чтению законопроекта о наказании за побои все-таки подумали касательно угроз за применение насилия. Следует внести все-таки в Уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое», — передает РИА «Новости» слова Панькиной. Ранее сообщалось, что для защиты жертв домашнего насилия в Государственную Думу РФ кабмин внесет проект поправок в часть 1 статьи 116 УК РФ о повторных побоях. В качестве наказания предлагается ввести обязательные работы до 480 часов. Также возможны исправительные работы до двух лет либо арест на полгода. Ранее в МВД предложили ввести уголовное наказание за побои для тех, у кого ранее уже была судимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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