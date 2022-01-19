В Госдуме заступились за онкобольных, оставшихся без помощи

Сергей Миронов назвал новые нормы маршрутизации пациентов «крепостным правом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо вернуть медпомощь онкобольным, которая пропала из-за пандемии и вступивших в силу 1 января новых правилах лечения таких пациентов. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство должно как можно быстрее вернуть в нормальный режим работы все медучреждения онкологического профиля и программу ранней диагностики рака. Это поможет не допустить роста смертности от онкозаболеваний в ближайшие годы. Эксперты Минздрава прямо говорят, что из-за последствий пандемии через два-три года в России ожидается увеличение числа онкологических заболеваний, выявленных на поздней стадии», — потребовал Миронов.

Депутат привел в пример ситуацию в Санкт-Петербурге, где в условиях пандемии на 6% увеличилось количество пациентов с запущенной стадией рака. Миронов призвал создавать свободные от коронавируса зоны в медучреждениях и расширять диспансеризацию. Кроме того, парламентарий указал на важность отмены новых норм маршрутизации пациентов, назвав их «крепостным правом».

Подводя итоги 2021 года, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн акцентировал внимание на том, что из-за коронавируса временно была приостановлена диспансеризация, включающая онкоскрининги. Люди также боялись слишком часто обращаться к врачу, чтобы не заразиться в медучреждении.

В 2022 году вступили в силу новые правила лечения онкологических больных. Согласно новому порядку, тактику лечения должен устанавливать консилиум врачей из клиник, где одновременно есть отделения хирургии, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии. Появились ограничения по количеству коек в медорганизациях. Вместо первичных онкологических отделений фактически будут работать Центры амбулаторной онкологической помощи. По мнению представителей медсообщества и благотворительных организаций, новый порядок лечения пациентов может оставить без лечения половину смертельно больных.

Ранее URA.RU направляло запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответ получен не был.

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