19 января 2022

Зеленский попросил народ не паниковать из-за ситуации с Россией. «Не время скупать гречку и спички»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что «вторжение» началось еще в 2014 году Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинскому народу ни к чему сейчас поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — сказал президент в видеообращении, которое опубликовано на сайте офиса украинского президента.

Лидер Украины призвал народ не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Он утверждает, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации. Зеленский заключил, что «сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы».

По словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на сегодняшний день, военное положение в стране вводить не нужно. Он считает, что Россия физически не сможет устроить полномасштабного вторжения в страну.

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Украинскому народу ни к чему сейчас поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — сказал президент в видеообращении, которое опубликовано на сайте офиса украинского президента. Лидер Украины призвал народ не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Он утверждает, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации. Зеленский заключил, что «сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы». По словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на сегодняшний день, военное положение в стране вводить не нужно. Он считает, что Россия физически не сможет устроить полномасштабного вторжения в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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