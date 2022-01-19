Зеленский попросил народ не паниковать из-за ситуации с Россией. «Не время скупать гречку и спички»

20 января 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что «вторжение» началось еще в 2014 году Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Украинскому народу ни к чему сейчас поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — сказал президент в видеообращении, которое опубликовано на сайте офиса украинского президента. Лидер Украины призвал народ не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Он утверждает, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации. Зеленский заключил, что «сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы». По словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на сегодняшний день, военное положение в стране вводить не нужно. Он считает, что Россия физически не сможет устроить полномасштабного вторжения в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинскому народу ни к чему сейчас поддаваться панике из-за новостей о возможном вторжении России в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — сказал президент в видеообращении, которое опубликовано на сайте офиса украинского президента. Лидер Украины призвал народ не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Он утверждает, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации. Зеленский заключил, что «сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы». По словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на сегодняшний день, военное положение в стране вводить не нужно. Он считает, что Россия физически не сможет устроить полномасштабного вторжения в страну.