В МВД передумали наказывать за превышение средней скорости 20 января 2022 в 07:20 Размер текста - 17 + В МВД не планируют возвращать штрафы за превышение средней скорости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В МВД не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости, от которых отказались в 2021 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД обсуждают возвращение этих штрафов. «МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на сообщение МВД. Штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года, пишет RT. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что отмена штрафов связанна с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В МВД не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости, от которых отказались в 2021 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД обсуждают возвращение этих штрафов. «МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение МВД. Штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года, пишет RT. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что отмена штрафов связанна с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям