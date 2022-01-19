19 января 2022

В МВД передумали наказывать за превышение средней скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
В МВД не планируют возвращать штрафы за превышение средней скорости Фото:

В МВД не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости, от которых отказались в 2021 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД обсуждают возвращение этих штрафов.

«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение МВД.

Штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года, пишет RT. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что отмена штрафов связанна с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды, сообщает «Национальная служба новостей».

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В МВД не намерены возвращать штрафы за превышение средней скорости, от которых отказались в 2021 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в МВД обсуждают возвращение этих штрафов. «МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение МВД. Штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года, пишет RT. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что отмена штрафов связанна с большим количеством судебных жалоб и нагрузкой на суды, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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