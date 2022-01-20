Кремль: угрозы в адрес России сохраняют напряжение в Европе

Угрозы в адрес России могут привести к дестабилизации на Украине, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многочисленные угрозы в адрес России со стороны США не способствуют снятию напряжения в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Заявления с угрозами в адрес РФ, что за некие действия гипотетические придется заплатить тяжелую цену звучат ежедневно. Это происходит с завидным постоянством как минимум на протяжении месяца. Они не способствуют ослаблению напряженности в Европе, которое возникло, и они могут способствовать дестабилизации, могут вселять в горячие головы неких деятелей Украины сурдину, и те могут силовым методом решить проблему Юго-Востока. Мы опасаемся в этой связи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России «беспрецедентными санкциями» в случае «агрессии» против Украины. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия может выдержать любые санкции, пишет «Национальная служба новостей».

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