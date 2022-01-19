Байден заявил о масштабных санкциях в случае эскалации РФ вокруг УкраиныФото: Evan Vucci AP/TASS
В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом.
Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU.
В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом. Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU.