19 января 2022

Байден пригрозил Путину беспрецедентными санкциями. «Он никогда не видел таких санкций»

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден, байден джо
Байден заявил о масштабных санкциях в случае эскалации РФ вокруг Украины Фото:

В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом.

Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU.

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В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом. Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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