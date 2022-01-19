Байден пригрозил Путину беспрецедентными санкциями. «Он никогда не видел таких санкций»

20 января 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Байден заявил о масштабных санкциях в случае эскалации РФ вокруг Украины Фото: Evan Vucci AP/TASS В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом. Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае вторжения РФ на Украину Россию ждут не виданные до этого санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — передает заявление Байдена РИА «Новости». Сообщается, что глава США планирует ввести для РФ ограничения на операции с долларом. Россия не собирается нападать на Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU.