Отоларинголог назвал главную опасность штамма COVID «Омикрон»

20 января 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

COVID-19 начал маскироваться под простудное заболевание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Главной опасностью штамма коронавируса «Омикрон» является то, что его симптомы схожи с симптомами простуды, поэтому люди не всегда своевременно идентифицируют заболевание как COVID-19, что может привести к хроническим ЛОР — заболеваниям. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это „Омикрон“. Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит, и не думают об „Омикроне“. И только потом уже доходят, что это он. Вот в чем особенность „Омикрона“», — сказал Владимир Зайцев. Как объяснил Зайцев, если вовремя не начать лечить «Омикрон», то у человека могут развиться хронические ЛОР-заболевания. «Инфекция не стоит на месте и не дремлет. Она развивается и приводит к хроническим ЛОР-заболеваниям, то есть, если она пролечена не будет, то из острого это перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно его на ранних стадиях поймать и полноценно пролечить», — предупредил врач высшей категории. Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU подчеркнул, что «Омикрон» стал лучше распространяться именно в верхних дыхательных путях. «До легких он доходит медленнее или не доходит. Он все воспалительные изменения разворачивает в верхних дыхательных путях. С „Дельтой“ было чуть по-другому. Она развивалась чуть медленнее, доходила до легких и тогда только развивалась воспалительная реакция в организме», — уточнил специалист. По словам кандидата наук, в России людям еще сложнее определить, что они заражены «Омикроном». «Для нас, для Средней полосы России, Москва, Санкт-Петербург, когда холодно, сыро, промозгло, некомфортно. И боль в горле, першение, это обыденная история. У кого-то это часто, а у кого-то внезапно возникшая, и люди эмоционально не привыкли, что это может быть вирусная ковидная инфекция, и не придают это значения», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главной опасностью штамма коронавируса «Омикрон» является то, что его симптомы схожи с симптомами простуды, поэтому люди не всегда своевременно идентифицируют заболевание как COVID-19, что может привести к хроническим ЛОР — заболеваниям. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это „Омикрон“. Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит, и не думают об „Омикроне“. И только потом уже доходят, что это он. Вот в чем особенность „Омикрона“», — сказал Владимир Зайцев. Как объяснил Зайцев, если вовремя не начать лечить «Омикрон», то у человека могут развиться хронические ЛОР-заболевания. «Инфекция не стоит на месте и не дремлет. Она развивается и приводит к хроническим ЛОР-заболеваниям, то есть, если она пролечена не будет, то из острого это перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно его на ранних стадиях поймать и полноценно пролечить», — предупредил врач высшей категории. Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU подчеркнул, что «Омикрон» стал лучше распространяться именно в верхних дыхательных путях. «До легких он доходит медленнее или не доходит. Он все воспалительные изменения разворачивает в верхних дыхательных путях. С „Дельтой“ было чуть по-другому. Она развивалась чуть медленнее, доходила до легких и тогда только развивалась воспалительная реакция в организме», — уточнил специалист. По словам кандидата наук, в России людям еще сложнее определить, что они заражены «Омикроном». «Для нас, для Средней полосы России, Москва, Санкт-Петербург, когда холодно, сыро, промозгло, некомфортно. И боль в горле, першение, это обыденная история. У кого-то это часто, а у кого-то внезапно возникшая, и люди эмоционально не привыкли, что это может быть вирусная ковидная инфекция, и не придают это значения», — отметил он.