Путин присвоил звание Героя труда РФ главе «Газпрома»

20 января 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Алексея Миллера наградили за трудовые заслуги перед государством и народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром“, город Санкт-Петербург», — сообщается в документе. Ранее Миллер был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую получил «за большие заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу». Всего у главы «Газпрома» более 20 российских и иностранных государственных наград. Миллер возглавляет компанию с 2001 года. В 2016 году «Газпром» продлил контракт с нем еще на пять лет. До того, как прийти в компанию, Миллер занимал пост заместителя министра энергетики РФ. Ранее орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимера Шаймиева. Указ о его награждении Путин подписал в 85-летний юбилей экс-главы региона. В поздравительной телеграмме президент РФ заявил, что Шаймиев возглавлял Татарстан в «переломную эпоху». Он отметил, что первый президент Татарстана «не боялся трудностей, твердо следовал своим убеждениям и принципам, показывал пример взвешенных, конструктивных подходов к решению проблем». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества „Газпром“, город Санкт-Петербург», — сообщается в документе. Ранее Миллер был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую получил «за большие заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу». Всего у главы «Газпрома» более 20 российских и иностранных государственных наград. Миллер возглавляет компанию с 2001 года. В 2016 году «Газпром» продлил контракт с нем еще на пять лет. До того, как прийти в компанию, Миллер занимал пост заместителя министра энергетики РФ. Ранее орден Святого апостола Андрея Первозванного получил первый президент Татарстана Минтимера Шаймиева. Указ о его награждении Путин подписал в 85-летний юбилей экс-главы региона. В поздравительной телеграмме президент РФ заявил, что Шаймиев возглавлял Татарстан в «переломную эпоху». Он отметил, что первый президент Татарстана «не боялся трудностей, твердо следовал своим убеждениям и принципам, показывал пример взвешенных, конструктивных подходов к решению проблем».