Путин вручил экс-главе российского региона высшую награду РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин наградил экс-президента Татарстана Орденом Святого апостола Андрея Первозванного Фото:

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева высшим орденом Российской Федерации — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награду от главы страны Шаймиев получил в свой 85-летний юбилей.

«Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность. Президент также направил М.Шаймиеву поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея», — указано на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин заявляет, что Шаймиев возглавлял Татарстан в «переломную эпоху». Российский лидер заявил, что первый президент республики «не боялся трудностей, твердо следовал своим убеждениям и принципам, показывал пример взвешенных, конструктивных подходов к решению проблем». Также Путин отметил проекты Шаймиев, которые возродили христианские и мусульманские памятники.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — учрежден Петром I в 1698 году и был единственным орденом Русского царства. Просуществовал до 1917 года и был восстановлен в 1998 году как высшая награда Российской Федерации.

Минтимер Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2021 годы. После ухода с поста президента Республики он основал фонд возрождения памятников истории и культуры. В 2020 году Шаймиеву установили в Татарстане памятник, передает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева высшим орденом Российской Федерации — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награду от главы страны Шаймиев получил в свой 85-летний юбилей. «Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность. Президент также направил М.Шаймиеву поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея», — указано на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме Путин заявляет, что Шаймиев возглавлял Татарстан в «переломную эпоху». Российский лидер заявил, что первый президент республики «не боялся трудностей, твердо следовал своим убеждениям и принципам, показывал пример взвешенных, конструктивных подходов к решению проблем». Также Путин отметил проекты Шаймиев, которые возродили христианские и мусульманские памятники. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — учрежден Петром I в 1698 году и был единственным орденом Русского царства. Просуществовал до 1917 года и был восстановлен в 1998 году как высшая награда Российской Федерации. Минтимер Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2021 годы. После ухода с поста президента Республики он основал фонд возрождения памятников истории и культуры. В 2020 году Шаймиеву установили в Татарстане памятник, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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