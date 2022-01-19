Село в Пермском крае осталось без медицинской помощи

ФАП в селе Филатово закрыли из-за отсутствия фельдшера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 700 жителей села Филатово в Пермском крае остались без медицинской помощи после закрытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что причина — в отсутствии фельдшера.

«Фельдшера в селе нет, прием в задании не ведется, поэтому в нем было отключено отопление. Ильинский район входит в программу как район с наименьшим обеспечением среднего медперсонала. Этой ситуацией занимается главный врач: он должен найти фельдшера либо организовать выездную форму работы. Я возьму этот вопрос на контроль», — приводит слова чиновницы «Комсомольская правда».

По данным издания, в Филатово проживают 100 детей и 200 пенсионеров. ФАП закрыт уже несколько месяцев. Чтобы попасть к врачу, приходится ездить за 20 км в райцентр. Автобус до Ильинского ходит два раза в сутки, утром и вечером, поэтому на поездку к врачу уходит весь день. Стоимость билета — 90 рублей, но в феврале ожидается повышение цены.

Фельдшер в Филатово уволился в сентябре 2021 года. Местным жителям тогда заявляли, что к ним будет приезжать врач из райцентра, но этого не произошло. С тех пор ФАП стоит закрытым, отопление слили, оборудование вывезли.

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