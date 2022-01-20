Украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне. «Пустые полки с гречкой и сахаром»

21 января 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Речь Зеленского не успокоила народ, считает Гончаренко Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат. Депутат прикрепил к своему сообщению фото с опустевшими полками в продуктовом магазине Фото: Telegram Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат. Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации.