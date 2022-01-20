Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.
«Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат.
Депутат прикрепил к своему сообщению фото с опустевшими полками в продуктовом магазине
Фото: Telegram
Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации.
Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат. Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации.