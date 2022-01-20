20 января 2022

Украинцы ударились в панику после речи Зеленского о войне. «Пустые полки с гречкой и сахаром»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Речь Зеленского не успокоила народ, считает Гончаренко Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

«Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат.

Депутат прикрепил к своему сообщению фото с опустевшими полками в продуктовом магазине
Фото:

Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации.

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Жители Киева начали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не паниковать по поводу военной угрозы со стороны России. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил депутат. Ранее Зеленский выступил с видеообращением к своему народу. Лидер Украины призвал людей не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский. Он сообщил, что страна готова к обороне, а гражданам необходимо доверять только официальной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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