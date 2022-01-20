В мэрии показали, какой цвет будет у корпусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта корпусов государственного медицинского университета им. Вагнера. Ремонт пройдет в зданиях университета, расположенных на улице Петропавловской, 27 и 28, а также на улице Луначарского, 74а. Об этом сообщили в мэрии Перми.

«Департаментом подобрана цветовая гамма фасадов с учетом сохранения первоначального облика объектов и их связи с объектами культурного значения, расположенных на смежных территориях», — указано на сайте городской администрации.

Отделка фасадов зданий на ул. Петропавловской, 27 и 28 будет выполнена в разнообразных цветах — коричневый Ван Дейк (темно-коричневый цвет, названный в честь художника Антониса ван Дейка), мягкая сиена (пыльно-розовый), пепельно-серый и другие. Фасад здания на улице Луначарского, 74а, в котором располагается общежитие, планируется окрасить в такие цвета, как голубой цветок чертополоха, блекло-синий, кремово-белый, архитектурно-синий.

Ранее URA.RU сообщали, что администрация Перми представила архитектурный проект нового здания инфекционной больницы в Перми. Больница будет облицована «фиброцементными панелями белого и светло-зеленого цветов».

Вот так будет выглядеть примыкание к зданию ул. Петропавловская, 25 Администрация города Перми

А это цвет «мягкая сиена», который будет использоваться на корпусах ул. Петропавловской, 27 и 28 Администрация города Перми

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