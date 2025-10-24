В Пермском крае в один день похоронят двух погибших на СВО бойцов из Очера

Военнослужащих проводят в последний путь 27 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории Прикамья в один день похоронят двух погибших в ходе проведения спецоперации ВС РФ бойцов Сергея Луканова и Романа Петухова. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.

«На СВО при выполнении боевых задач погибли наши земляки: Сергей Луканов и Роман Петухов. Приносим искренние соболезнования родственникам погибших героев, всем близким и друзьям солдат. Похороны состоятся 27 октября», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Рядовой Луканов родился 21 июля 1965 года в поселке Павловский. Он отучился в местной школе, в училище №17 получил профессию токаря. В дальнейшем трудился на Павловский машиностроительный завод. В 1983 году его призвали в армию. После возвращения — работал водителем. Луканов погиб в бою в феврале текущего года.

Продолжение после рекламы

Рядовой Петухов родом из Очера — 27 марта 1979 года. После школы был призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ. После демобилизации он работал на Очерском машиностроительном заводе, сначала занимая должность кузнеца, затем работая электрогазосварщиком. При выполнении боевой задачи 8 апреля 2025 года Петухов был убит боевиками ВСУ.