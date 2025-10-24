Вскрылись важные детали инцидента с женщиной, разорванное тело которой нашли под окнами пермского ЖК
Тело обнаружили под окнами высотки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В гибели женщины, чьи останки нашли возле жилого комплекса «Гулливер» в центре Перми 20 октября, нет состава преступления. Об этом сообщил источник в силовых структурах, знакомый с материалами проверки.
«Смерть женщины <...> не носит криминальный характер», — пояснил собеседник портала perm.aif.ru. Ранее среди местных жителей и в соцсетях высказывались предположения, что погибшая могла стать жертвой преступника — из-за состояния трупа, который был разорван на части.
По словам инсайдера, версия про убийство не подтвердилась. Следствие считает, что сильные повреждения тело женщины получило при падении с большой высоты и ударе о твердую поверхность. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю заявили URA.RU, что проверка продолжается.
В ходе разбирательства было установлено, что погибшая не была многодетной матерью, как сообщалось изначально. Информацию о том, что женщина в недавнем прошлом потеряла мужа, также не нашла подтверждения. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь. Сейчас девочка находится у отца.
