20 января 2022

Над Свердловской областью пять дней будет висеть смог

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, плохая видимость, смог в городе, город екатеринбург, туман, экология
Смог продержится над областью пять дней Фото:

Синоптики предупредили, что Свердловскую область накроет смог. Он продержится пять дней — с 21 по 26 января. Об этом сообщил Свердловский гидрометцентр на своем официальном сайте.

«С 20 часов 21 января до 20 часов 26 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. Предупреждение будет отменено с 20 часов 26 января. Ранее, в октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.

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Синоптики предупредили, что Свердловскую область накроет смог. Он продержится пять дней — с 21 по 26 января. Об этом сообщил Свердловский гидрометцентр на своем официальном сайте. «С 20 часов 21 января до 20 часов 26 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. Предупреждение будет отменено с 20 часов 26 января. Ранее, в октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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