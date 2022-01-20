Над Свердловской областью пять дней будет висеть смог

Смог продержится над областью пять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики предупредили, что Свердловскую область накроет смог. Он продержится пять дней — с 21 по 26 января. Об этом сообщил Свердловский гидрометцентр на своем официальном сайте.

«С 20 часов 21 января до 20 часов 26 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности. Предупреждение будет отменено с 20 часов 26 января. Ранее, в октябре прошлого года, около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.