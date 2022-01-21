Лидеру банды, обложившей данью военных РФ, грозит семь лет тюрьмы. Документ

21 января 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Вымогатель содержится в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении Мудариса Тартыкова, подозреваемого в вымогательствах у военных гарнизона в Юрге Кемеровской области, возбудили еще одно уголовное дело, сообщил URA.RU представитель общественного движения «Комитет по борьбе коррупцией» Роман Пронин. Уголовная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. «Перед новым годом, 31 декабря, Тартыкову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Такая информация содержится в ответе ГУ МВД России по Кемеровской области на наше обращение», — рассказал Роман Пронин. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело о вымогательствах в Юрге также возбуждено в отношении еще трех человек, но оно выделено в отдельное производство. Молодые люди находятся под стражей с февраля 2021 года. Лидера группы Мудариса Тартыкова задержали 30 декабря после расследования URA.RU, в котором рассказывалось о банде жителей города Юрга, обложивших данью военнослужащих близлежащего гарнизона. В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников. В декабре того же года фигурант был выпущен из СИЗО и продолжил свою преступную деятельность. После публикации URA.RU, вызвавшей широкий резонанс, он вновь был задержан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отношении Мудариса Тартыкова, подозреваемого в вымогательствах у военных гарнизона в Юрге Кемеровской области, возбудили еще одно уголовное дело, сообщил URA.RU представитель общественного движения «Комитет по борьбе коррупцией» Роман Пронин. Уголовная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. «Перед новым годом, 31 декабря, Тартыкову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также в отношении него возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Такая информация содержится в ответе ГУ МВД России по Кемеровской области на наше обращение», — рассказал Роман Пронин. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело о вымогательствах в Юрге также возбуждено в отношении еще трех человек, но оно выделено в отдельное производство. Молодые люди находятся под стражей с февраля 2021 года. Лидера группы Мудариса Тартыкова задержали 30 декабря после расследования URA.RU, в котором рассказывалось о банде жителей города Юрга, обложивших данью военнослужащих близлежащего гарнизона. В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников. В декабре того же года фигурант был выпущен из СИЗО и продолжил свою преступную деятельность. После публикации URA.RU, вызвавшей широкий резонанс, он вновь был задержан.