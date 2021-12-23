Как в российской армии устроена дедовщина 2.0

Преступники вышли из казарм и нашли новых жертв: солдат и даже офицеров, ветеранов Сирии

24 декабря 2021 в 08:55 Размер текста - 17 +

Поборы с военнослужащих в России превратились в систему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российской армии побеждены казарменные хулиганы, которых часто называли «дедами». Об этом рапортуют в Минобороны, но не замечают трансформации в дедовщину нового типа, о которой говорят, особенно, в дальних гарнизонах типа кемеровской Юрги. Там процветает рэкет со стороны криминала, который часто связан с командованием. Мафии платят как контрактники, так и офицеры, а воевавшие в Сирии вообще находятся в отдельном списке вымогателей. Город Юрга на севере Кемеровской области известен тем, что в его окрестностях расквартированы три войсковые бригады. Городок, по сути, являются градообразующим предприятием для 80-тысячного муниципалитета и — кормовой базой для местного криминалитета. Мафиози, которых местные знают в лицо, давно и системно занимаются поборами со всех, c кого можно. Общероссийскую системность и сравнение со старой дедовщиной замечают опрошенные URA.RU собеседники. Кемеровские военные годами отдают дань местному криминалитету Фото: Анна Майорова © URA.RU «Блатные наедут» В один из ноябрьских дней 2020 года к Сергею (имя изменено — ред.) — военнослужащему воинской части № 59361 в Юрге, обратился его коллега прапорщик Жуковский (фамилия изменена — ред.). Он попросил одолжить ему 28 тысяч рублей, рассказав, что у него сложилась критическая ситуация и ему не хватает денег, чтобы обеспечить семью. Сергей согласился помочь сослуживцу. При этом деньги он должен был перевести не самому Жуковскому, а некоему Михаилу (настоящее имя Мударис Тартыков) — он должен был позвонить Сергею в этот же день и сказать, куда переводить деньги. «Тот самый Миша действительно позвонил, сообщил номер банковской карты, куда я должен был перевести деньги. Тогда я не обратил особого внимания на то, что деньги, которые у меня просил Жуковский, я перевел неизвестно кому. Однако чуть позже этот же Миша вновь позвонил мне и начал откровенно вымогать деньги. Якобы я должен ему за какие-то слова, сказанные в его адрес и адрес других людей. Если же я с ним не рассчитаюсь, то со мной разберется либо он, либо приедут некие «блатные» из Кемерово. Он запугивал и угрожал своими связями в правоохранительных органах Юрги, в командовании нашей части и даже ФСБ. Предупреждал меня, что жаловаться мне никуда не стоит. Якобы это все равно не поможет и у него везде все схвачено», — рассказывает Сергей. После того как Сергей перевел вымогателю деньги еще раз, последний не остановился и требовал выплаты регулярно в течение нескольких месяцев. Причем вымогатель не всегда действовал лишь угрозами и запугиванием, а иногда и просто просил помощи якобы для своей матери. Однажды военный намекнул о своей беде в разговоре со своей знакомой девушкой, проживающей в Юрге. Та выяснила номер Тартыкова и позвонила ему, пригрозив заявлением в полицию. После этого Мударис начал требовать с Сергея возместить ему моральный ущерб за этот звонок. Если тот ему не заплатит, то Тартыков обещал покалечить и даже убить, как самого Сергея, так и его знакомую вместе с ее ребенком. В распоряжении URA.RU есть запись телефонного разговора, на котором отчетливо слышно, как некий мужчина угрожает расправой Сергею и его знакомой. Сдай товарища — получи скидку Мударис Тартыков По словам Сергея, прапорщик Жуковский, который фактически передал его контакты Тартыкову, также платил дань. В схему рэкетира военный попался во время перепалки между Тартыковым и командиром батареи Жаровым (фамилия изменена), произошедшей в ноябре возле казармы, то есть на территории войсковой части. Прапорщику пришлось вступиться за офицера — командира батареи Жарова (фамилия изменена — ред.), у которого была встреча с вымогателем. «Именно тогда Тартыков и начал взыскивать с Жуковского 30 тысяч рублей. Угрожал ему, что знает, где живет его семья, график работы, номер части, ее подразделение и командиров. Если же Жуковский кому-то пожалуется, то сумма вырастет, как минимум, вдвое. Понятно, что коллега испугался и решил занять денег у меня, тем самым просто сдав мои контакты вымогателям», — рассказывает Сергей. К слову, и сам командир батареи Жаров длительное время находился на «крючке» у мафиози. Артиллерист регулярно ездил в командировки в Сирию и зарабатывал там неплохие деньги, поэтому являлся для вымогателей «лакомым кусочком». Тартыков с приятелями регулярно дежурили на автомобиле возле его дома и угрожали семье офицера. Вымогатель публично хвастался, что ему платили многие военные, регулярно командировавшиеся в Сирию. Такие у него были на особом счету и нередко после командировки отдавали ему крупные суммы денег, утверждает Сергей. Дань собирают даже с военных командирующихся в Сирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще один из военнослужащих гарнизона по имени Антон стал жертвой вымогателей также по наводке одного из сослуживцев. По словам самого пострадавшего, осенью 2020 года Антона и его сослуживца пригласил в гости другой их коллега. Когда они пришли на квартиру, там уже сидело несколько молодых людей. Чуть позже к ним присоединился некий Клюев, который сразу же начал предъявлять претензии к одному из молодых людей, находившихся в комнате. Он требовал с него сумму свыше 100 тысяч рублей. После этого Клюев переключился на двух контрактников — Антона и его коллегу. «Он начал нас запугивать, говорил, что в этой квартире хранились какие-то „левые“ патроны. Угрожал нам, что нас сейчас в этой квартире изобьют. Угрозы он аргументировал применением физической силы. Затем он заставил нас подержать в руках боевые патроны и сказал, что теперь мы должны ему денег, иначе он отдаст патроны полиции, а на них остались наши отпечатки пальцев. Изначально с нас потребовали 20 тысяч рублей. У нас отобрали сотовые телефоны, заперли в квартире, где мы провели следующие сутки. Лишь на следующий день нас отпустили, и мы перевели деньги этому Клюеву. Затем Клюев и его друзья много раз требовали с нас деньги под разными предлогами, а однажды и вовсе вломились к нам в квартиру с разборками», — рассказал Антон в телефонном разговоре с Сергеем. (Запись разговора есть в распоряжении URA.RU). «Мандарин», он же Миха-медведь Тартыков был отпущен на свободу после нескольких месяцев в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мударис Тартыков личность в Юрге довольно известная. Уроженца близлежащей деревни Зимник в городе знают под кличками «Мандарин» или Миха-медведь. По Юрге он беспрепятственно ездит на тонированном автомобиле без номеров, который в городе знаком едва ли не каждому второму жителю. Насколько известно главе ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлане Голуб, с чьей подачи эта история и получила огласку, Тартыков обложил данью не только военнослужащих в Юрге, но и своих соседей. Собеседники URA.RU говорят, что Тартыков занимается поборами с военнослужащих как минимум с 2017 года. У него якобы даже есть целый список из почти сотни военных, которые регулярно платят ему дань. Суммы, которые Миша-медведь зарабатывает на военнослужащих, исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей ежемесячно. Когда история с Сергеем и другими служащими получила огласку, на Тартыкова и его подельников было возбуждено уголовное дело. В феврале 2021 года банду отправили в СИЗО, однако уже в декабре тонированный автомобиль без номеров, за рулем которого сидел Тартыков, вновь стал разъезжать по улицам Юрги, и, по словам местных жителей, несколько раз был замечен на территории военной части. Происходящее в Юрге заставляет подозревать, что у Мудариса Тартыкова действительно серьезные связи в силовых структурах, а может быть и Кемеровской области, говорит Светлана Голуб. По словам же Сергея, во время его службы по военной части ходили упорные слухи о том, что Тартыков связан с командованием части и даже помогал кому-то из начальства в поиске угнанной машины. Во всяком случае, сам Тартыков, вымогая деньги у военнослужащих, неоднократно бравировал своими связями в командовании юргинского гарнизона. Проклятое место Военная часть в Юрге пользуется дурной славой в военной среде. По словам одного из военных, прослужившего в Юрге шесть лет, отправка туда среди контрактников считается ссылкой, а саму часть прозвали «проклятым местом». В городе поборами с контрактников занимаются многие местные жители от представителей криминалитета до этнических группировок. Еще один из источников, знакомых с положением дел в Юрге, утверждает, что во время его службы каждое 10-е число месяца у КПП военной части дежурили машины с крепкими молодыми людьми, которые поджидали служащих по контракту. В этот день в армии выдают довольствие. Несогласных платить могли вывезти в лес, избить, унизить и записать унижения на камеру, а затем шантажировать. Военных также подставляли с помощью девушек легкого поведения. Доходило до того, что некоторых служащих избивали прямо на КПП военной части. Новость по теме СКР и ФСБ обезвредили в Екатеринбурге банду. В ОПГ входили военные и два полицейских По словам Светланы Голуб, система поборов с военнослужащих сложилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края. Известны резонансные случаи вымогательств в Приморском крае. В 2019 году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги у военнослужащих Челябинской области. Аналогичные инциденты имели место в Уссурийске и даже далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ. «Примечательно, что сами военнослужащие относятся к вымогательству, как к некой данности. Даже, когда мы разбирали ситуацию в Юрге, среди некоторых военнослужащих проскакивали высказывания в духе, что платят все и не только в Юрге, но и других регионах. В какой-то момент это стало нормой в военной среде. При этом военнослужащим в такой ситуации просто не к кому обратиться. Поскольку вымогательством занимаются гражданские лица, то это уже не попадает под военную юрисдикцию, а в правоохранительные органы у военных обращаться не принято. Считается, что выносить сор из избы неправильно. Фактически военные остаются наедине со своими проблемами, ведь они не могут обратиться ни к командованию, ни в правоохранительные органы. Им приходится лишь исправно платить вымогателям и вовлекать в эту систему своих коллег. Все это, в свою очередь, приводит к печальным последствиям, моральной подавленности служащих и случаям суицида», — говорит глава АКСМ. В России сформировалась новая форма «дедовщины» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Старые новые «деды» Фактически в России сложилась устойчивая система новой дедовщины, когда в качестве «дедов» выступают не старослужащие, а обычные гражданские лица, проживающие в населенных пунктах близ военных частей. Местные объединяются в группы и с помощью различных ухищрений — от шантажа до угроз вымогают деньги у контрактников. Военные же готовы молча принимать эти условия, поскольку боятся огласки и увольнения, подытоживает Голуб. Согласен со Светланой Голуб и член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — это довольно типичная картина для России. Случаев, когда местный криминалитет фактически обкладывает данью военнослужащих, на моей памяти было несколько. Картинка везде типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — говорит Виктор Баранец. Официальных ответов на вопросы о происходящем в Юрге и вокруг военного городка — нет. Местная полиция отправляет журналистов в кемеровский главк СК, а оттуда вопросы переадресуют в СКР, в Москву. В пресс-службе ЦВО, в чьем подчинении находится юргинский гарнизон, заявляют, что не отвечают за гражданских. URA.RU направили запросы и готово предоставить всю имеющуюся распоряжении редакции информацию, включая все имена, заинтересованным силовикам. Агентство готово дать слово как Мударису Тартыкову, так и остальным лицам, фигурирующим в публикации. 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В российской армии побеждены казарменные хулиганы, которых часто называли «дедами». Об этом рапортуют в Минобороны, но не замечают трансформации в дедовщину нового типа, о которой говорят, особенно, в дальних гарнизонах типа кемеровской Юрги. Там процветает рэкет со стороны криминала, который часто связан с командованием. Мафии платят как контрактники, так и офицеры, а воевавшие в Сирии вообще находятся в отдельном списке вымогателей. Город Юрга на севере Кемеровской области известен тем, что в его окрестностях расквартированы три войсковые бригады. Городок, по сути, являются градообразующим предприятием для 80-тысячного муниципалитета и — кормовой базой для местного криминалитета. Мафиози, которых местные знают в лицо, давно и системно занимаются поборами со всех, c кого можно. Общероссийскую системность и сравнение со старой дедовщиной замечают опрошенные URA.RU собеседники. «Блатные наедут» В один из ноябрьских дней 2020 года к Сергею (имя изменено — ред.) — военнослужащему воинской части № 59361 в Юрге, обратился его коллега прапорщик Жуковский (фамилия изменена — ред.). Он попросил одолжить ему 28 тысяч рублей, рассказав, что у него сложилась критическая ситуация и ему не хватает денег, чтобы обеспечить семью. Сергей согласился помочь сослуживцу. При этом деньги он должен был перевести не самому Жуковскому, а некоему Михаилу (настоящее имя Мударис Тартыков) — он должен был позвонить Сергею в этот же день и сказать, куда переводить деньги. «Тот самый Миша действительно позвонил, сообщил номер банковской карты, куда я должен был перевести деньги. Тогда я не обратил особого внимания на то, что деньги, которые у меня просил Жуковский, я перевел неизвестно кому. Однако чуть позже этот же Миша вновь позвонил мне и начал откровенно вымогать деньги. Якобы я должен ему за какие-то слова, сказанные в его адрес и адрес других людей. Если же я с ним не рассчитаюсь, то со мной разберется либо он, либо приедут некие «блатные» из Кемерово. Он запугивал и угрожал своими связями в правоохранительных органах Юрги, в командовании нашей части и даже ФСБ. Предупреждал меня, что жаловаться мне никуда не стоит. Якобы это все равно не поможет и у него везде все схвачено», — рассказывает Сергей. После того как Сергей перевел вымогателю деньги еще раз, последний не остановился и требовал выплаты регулярно в течение нескольких месяцев. Причем вымогатель не всегда действовал лишь угрозами и запугиванием, а иногда и просто просил помощи якобы для своей матери. Однажды военный намекнул о своей беде в разговоре со своей знакомой девушкой, проживающей в Юрге. Та выяснила номер Тартыкова и позвонила ему, пригрозив заявлением в полицию. После этого Мударис начал требовать с Сергея возместить ему моральный ущерб за этот звонок. Если тот ему не заплатит, то Тартыков обещал покалечить и даже убить, как самого Сергея, так и его знакомую вместе с ее ребенком. В распоряжении URA.RU есть запись телефонного разговора, на котором отчетливо слышно, как некий мужчина угрожает расправой Сергею и его знакомой. Сдай товарища — получи скидку По словам Сергея, прапорщик Жуковский, который фактически передал его контакты Тартыкову, также платил дань. В схему рэкетира военный попался во время перепалки между Тартыковым и командиром батареи Жаровым (фамилия изменена), произошедшей в ноябре возле казармы, то есть на территории войсковой части. Прапорщику пришлось вступиться за офицера — командира батареи Жарова (фамилия изменена — ред.), у которого была встреча с вымогателем. «Именно тогда Тартыков и начал взыскивать с Жуковского 30 тысяч рублей. Угрожал ему, что знает, где живет его семья, график работы, номер части, ее подразделение и командиров. Если же Жуковский кому-то пожалуется, то сумма вырастет, как минимум, вдвое. Понятно, что коллега испугался и решил занять денег у меня, тем самым просто сдав мои контакты вымогателям», — рассказывает Сергей. К слову, и сам командир батареи Жаров длительное время находился на «крючке» у мафиози. Артиллерист регулярно ездил в командировки в Сирию и зарабатывал там неплохие деньги, поэтому являлся для вымогателей «лакомым кусочком». Тартыков с приятелями регулярно дежурили на автомобиле возле его дома и угрожали семье офицера. Вымогатель публично хвастался, что ему платили многие военные, регулярно командировавшиеся в Сирию. Такие у него были на особом счету и нередко после командировки отдавали ему крупные суммы денег, утверждает Сергей. Еще один из военнослужащих гарнизона по имени Антон стал жертвой вымогателей также по наводке одного из сослуживцев. По словам самого пострадавшего, осенью 2020 года Антона и его сослуживца пригласил в гости другой их коллега. Когда они пришли на квартиру, там уже сидело несколько молодых людей. Чуть позже к ним присоединился некий Клюев, который сразу же начал предъявлять претензии к одному из молодых людей, находившихся в комнате. Он требовал с него сумму свыше 100 тысяч рублей. После этого Клюев переключился на двух контрактников — Антона и его коллегу. «Он начал нас запугивать, говорил, что в этой квартире хранились какие-то „левые“ патроны. Угрожал нам, что нас сейчас в этой квартире изобьют. Угрозы он аргументировал применением физической силы. Затем он заставил нас подержать в руках боевые патроны и сказал, что теперь мы должны ему денег, иначе он отдаст патроны полиции, а на них остались наши отпечатки пальцев. Изначально с нас потребовали 20 тысяч рублей. У нас отобрали сотовые телефоны, заперли в квартире, где мы провели следующие сутки. Лишь на следующий день нас отпустили, и мы перевели деньги этому Клюеву. Затем Клюев и его друзья много раз требовали с нас деньги под разными предлогами, а однажды и вовсе вломились к нам в квартиру с разборками», — рассказал Антон в телефонном разговоре с Сергеем. (Запись разговора есть в распоряжении URA.RU). «Мандарин», он же Миха-медведь Мударис Тартыков личность в Юрге довольно известная. Уроженца близлежащей деревни Зимник в городе знают под кличками «Мандарин» или Миха-медведь. По Юрге он беспрепятственно ездит на тонированном автомобиле без номеров, который в городе знаком едва ли не каждому второму жителю. Насколько известно главе ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлане Голуб, с чьей подачи эта история и получила огласку, Тартыков обложил данью не только военнослужащих в Юрге, но и своих соседей. Собеседники URA.RU говорят, что Тартыков занимается поборами с военнослужащих как минимум с 2017 года. У него якобы даже есть целый список из почти сотни военных, которые регулярно платят ему дань. Суммы, которые Миша-медведь зарабатывает на военнослужащих, исчисляются несколькими сотнями тысяч рублей ежемесячно. Когда история с Сергеем и другими служащими получила огласку, на Тартыкова и его подельников было возбуждено уголовное дело. В феврале 2021 года банду отправили в СИЗО, однако уже в декабре тонированный автомобиль без номеров, за рулем которого сидел Тартыков, вновь стал разъезжать по улицам Юрги, и, по словам местных жителей, несколько раз был замечен на территории военной части. Происходящее в Юрге заставляет подозревать, что у Мудариса Тартыкова действительно серьезные связи в силовых структурах, а может быть и Кемеровской области, говорит Светлана Голуб. По словам же Сергея, во время его службы по военной части ходили упорные слухи о том, что Тартыков связан с командованием части и даже помогал кому-то из начальства в поиске угнанной машины. Во всяком случае, сам Тартыков, вымогая деньги у военнослужащих, неоднократно бравировал своими связями в командовании юргинского гарнизона. Проклятое место Военная часть в Юрге пользуется дурной славой в военной среде. По словам одного из военных, прослужившего в Юрге шесть лет, отправка туда среди контрактников считается ссылкой, а саму часть прозвали «проклятым местом». В городе поборами с контрактников занимаются многие местные жители от представителей криминалитета до этнических группировок. Еще один из источников, знакомых с положением дел в Юрге, утверждает, что во время его службы каждое 10-е число месяца у КПП военной части дежурили машины с крепкими молодыми людьми, которые поджидали служащих по контракту. В этот день в армии выдают довольствие. Несогласных платить могли вывезти в лес, избить, унизить и записать унижения на камеру, а затем шантажировать. Военных также подставляли с помощью девушек легкого поведения. Доходило до того, что некоторых служащих избивали прямо на КПП военной части. По словам Светланы Голуб, система поборов с военнослужащих сложилась во многих регионах России. Например, на контрактниках наживается криминалитет в Улан-Удэ и других частях Забайкальского края. Известны резонансные случаи вымогательств в Приморском крае. В 2019 году силами ФСБ была разгромлена этническая группировка, которая на протяжении нескольких лет грабила и вымогала деньги у военнослужащих Челябинской области. Аналогичные инциденты имели место в Уссурийске и даже далеком Фокине, где базируется Тихоокеанский флот РФ. «Примечательно, что сами военнослужащие относятся к вымогательству, как к некой данности. Даже, когда мы разбирали ситуацию в Юрге, среди некоторых военнослужащих проскакивали высказывания в духе, что платят все и не только в Юрге, но и других регионах. В какой-то момент это стало нормой в военной среде. При этом военнослужащим в такой ситуации просто не к кому обратиться. Поскольку вымогательством занимаются гражданские лица, то это уже не попадает под военную юрисдикцию, а в правоохранительные органы у военных обращаться не принято. Считается, что выносить сор из избы неправильно. Фактически военные остаются наедине со своими проблемами, ведь они не могут обратиться ни к командованию, ни в правоохранительные органы. Им приходится лишь исправно платить вымогателям и вовлекать в эту систему своих коллег. Все это, в свою очередь, приводит к печальным последствиям, моральной подавленности служащих и случаям суицида», — говорит глава АКСМ. Старые новые «деды» Фактически в России сложилась устойчивая система новой дедовщины, когда в качестве «дедов» выступают не старослужащие, а обычные гражданские лица, проживающие в населенных пунктах близ военных частей. Местные объединяются в группы и с помощью различных ухищрений — от шантажа до угроз вымогают деньги у контрактников. Военные же готовы молча принимать эти условия, поскольку боятся огласки и увольнения, подытоживает Голуб. Согласен со Светланой Голуб и член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Вымогательство с контрактников на дальних гарнизонах — это довольно типичная картина для России. Случаев, когда местный криминалитет фактически обкладывает данью военнослужащих, на моей памяти было несколько. Картинка везде типичная — ждут прямо возле КПП в день получки, угрожают расправой, шантажируют, а могут и голову проломить. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся, чтобы их снимали во время передачи денег, опасаются за свои семьи», — говорит Виктор Баранец. Официальных ответов на вопросы о происходящем в Юрге и вокруг военного городка — нет. Местная полиция отправляет журналистов в кемеровский главк СК, а оттуда вопросы переадресуют в СКР, в Москву. В пресс-службе ЦВО, в чьем подчинении находится юргинский гарнизон, заявляют, что не отвечают за гражданских. URA.RU направили запросы и готово предоставить всю имеющуюся распоряжении редакции информацию, включая все имена, заинтересованным силовикам. Агентство готово дать слово как Мударису Тартыкову, так и остальным лицам, фигурирующим в публикации.