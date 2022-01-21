Депутаты недовольны высокими ценами в столовой Госдумы

21 января 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Поесть в столовой Госдумы обойдется в 500-800 рублей, заявили депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы Сергей Обухов и Николай Коломейцев пожаловались на высокие цены в парламентской столовой. Комментируя фотографии меню из думского общепита в соцсетях, они заявили, что перекус там может достигать 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей. В telegram-канале «Будни депутата» ранее появились фото якобы из столовой Госдумы. Согласно прейскуранту, суп-пюре из птицы с гренками стоит 75 рублей, цены на вторые блюда варьируются от 110 до 190 рублей. Овощи, объединенные в разделе «витаминный стол», стоят не дороже 35 рублей, а салаты продаются в диапазоне 60-95 рублей. Депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил изданию «Секрет фирмы», что цены в Госдуме дороже, чем на фото. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», — сказал он. По словам депутата, сейчас в столовой есть микроволновки, чтобы парламентарии могли разогреть еду, принесенную из дома. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил, что цены «примерно такие», как на фото, но не стал сравнивать их. Справедливоросс Михаил Делягин считает, что снимки в telegram-канале не настоящие, поскольку у меню другое оформление. Коммунист Николай Коломейцев назвал снимок «фейком», уточнив, что реальные цены в столовой в 2-3 раза дороже. «Это может быть в Администрации Президента или правительстве (такие цены), там тот же комбинат питания, но цены сильна разнятся. Например, я сегодня пообедал на 800 рублей», — сказал коммунист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы Сергей Обухов и Николай Коломейцев пожаловались на высокие цены в парламентской столовой. Комментируя фотографии меню из думского общепита в соцсетях, они заявили, что перекус там может достигать 500 рублей, а полноценный обед — 800 рублей. В telegram-канале «Будни депутата» ранее появились фото якобы из столовой Госдумы. Согласно прейскуранту, суп-пюре из птицы с гренками стоит 75 рублей, цены на вторые блюда варьируются от 110 до 190 рублей. Овощи, объединенные в разделе «витаминный стол», стоят не дороже 35 рублей, а салаты продаются в диапазоне 60-95 рублей. Депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил изданию «Секрет фирмы», что цены в Госдуме дороже, чем на фото. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», — сказал он. По словам депутата, сейчас в столовой есть микроволновки, чтобы парламентарии могли разогреть еду, принесенную из дома. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил, что цены «примерно такие», как на фото, но не стал сравнивать их. Справедливоросс Михаил Делягин считает, что снимки в telegram-канале не настоящие, поскольку у меню другое оформление. Коммунист Николай Коломейцев назвал снимок «фейком», уточнив, что реальные цены в столовой в 2-3 раза дороже. «Это может быть в Администрации Президента или правительстве (такие цены), там тот же комбинат питания, но цены сильна разнятся. Например, я сегодня пообедал на 800 рублей», — сказал коммунист.