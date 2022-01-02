Зеленский намекнул на захват Крыма и Донбасса в 2022 году

03 января 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

В 2022 году украинские военные смогут сделать фотографии в Донецке, Луганске и Крыму, чтобы повесить их на стену в своих квартирах, которые им будут выданы Украиной за участие в боевых действиях. Об этом в новогоднем поздравлении заявил президент Украины Владимир Зеленский. «В новом году [ветераны] забудут слова „квартирная очередь“. И фото с побратимами, с которым они защищали собственную землю, повесить в своем жилье смогут все ветераны войны в Донбассе. Верю, что это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заявил Владимир Зеленский. Также украинский лидер добавил, что никто кроме украинского народа не вернет в состав государство ее землю. Затем он пояснил, что Украина предпринимает шаги для возвращения Крыма в ее состав. «Как громко в этом году прозвучало „Крым — это Украина“ голосом не только Украины, а еще 46-и участников „Крымской платформы“. Мы вернули Крым в мировую повестку, чтобы когда-нибудь могли сказать: мы вернули Крым в Украину», — подчеркнул Зеленский. Ранее сообщалось, что украинцы разгневались из-за новогоднего обращения Владимира Зеленского. Украинский лидер намекнул на окончание войны в Донбассе. Украина перебросила бронетехнику на границу с Донбассом. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым навсегда останется территорией РФ.