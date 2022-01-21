21 января 2022
20 января 2022
19 января 2022

Детей ЯНАО переведут на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале ограничили работу образовательных учреждений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО ужесточили коронавирусные ограничения, в связи с чем до 6 февраля закрываются для посещения сады и школы для учеников 1-8 классов. Также на удаленную работу переводят некоторые категории россиян. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на удаленных режим работы. До 6 февраля закрываются для посещения сады и школы (с 1 по 8 классы), колледжи (исключение: выпускники). В садах будут работать дежурные группы. Школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение», — сказано в сообщении на сайте правительства региона.

На удаленную работу переводят беременных, одного из родителей детей до 7 лет или обучающихся в 1-4 классах, хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом. С 24 января по 6 февраля все госуслуги предоставляются только по предварительной записи.

Ранее URA.RU сообщало что, в ЯНАО не будут вводить полный локдаун, но ужесточат контроль над соблюдением антиковидных мер. Кафе и рестораны продолжат свою работу, но уже с проверкой QR-кодов посетителей.

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В ЯНАО ужесточили коронавирусные ограничения, в связи с чем до 6 февраля закрываются для посещения сады и школы для учеников 1-8 классов. Также на удаленную работу переводят некоторые категории россиян. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на удаленных режим работы. До 6 февраля закрываются для посещения сады и школы (с 1 по 8 классы), колледжи (исключение: выпускники). В садах будут работать дежурные группы. Школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение», — сказано в сообщении на сайте правительства региона. На удаленную работу переводят беременных, одного из родителей детей до 7 лет или обучающихся в 1-4 классах, хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом. С 24 января по 6 февраля все госуслуги предоставляются только по предварительной записи. Ранее URA.RU сообщало что, в ЯНАО не будут вводить полный локдаун, но ужесточат контроль над соблюдением антиковидных мер. Кафе и рестораны продолжат свою работу, но уже с проверкой QR-кодов посетителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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