22 января 2022

Рогозин анонсировал создание российского подвижного космодрома

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
По словам Дмитрия Рогозина, инженеры уже предлагают интересные варианты поезда-космодрома Фото:

Роскосмос работает над созданием космодрома, способного передвигаться по железнодорожным путям. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

«Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Рогозин заявил о разработке противоспутникового оружия России. США и РФ планируют отправить совместную миссию к Венере. В декабре в Роскосмосе сообщили о возникновении трудностей из-за COVID-19.

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Роскосмос работает над созданием космодрома, способного передвигаться по железнодорожным путям. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос». «Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения», — рассказал Дмитрий Рогозин. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Рогозин заявил о разработке противоспутникового оружия России. США и РФ планируют отправить совместную миссию к Венере. В декабре в Роскосмосе сообщили о возникновении трудностей из-за COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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