Рогозин анонсировал создание российского подвижного космодрома

По словам Дмитрия Рогозина, инженеры уже предлагают интересные варианты поезда-космодрома Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос работает над созданием космодрома, способного передвигаться по железнодорожным путям. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

«Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Рогозин заявил о разработке противоспутникового оружия России. США и РФ планируют отправить совместную миссию к Венере. В декабре в Роскосмосе сообщили о возникновении трудностей из-за COVID-19.