Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

Россия и США намерены отправить совместную миссию к Венере. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты», — заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, совместная работа поможет упростить исследование.
Российско-американский проект по исследованию планеты «Венера-Д» запланирован на 2027—2029 годы. Он оценивается в 34 миллиарда рублей, 17 из которых должна предоставить Москва.
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