20 ноября 2021

Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры Фото:

Россия и США намерены отправить совместную миссию к Венере. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты», — заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, совместная работа поможет упростить исследование.

Российско-американский проект по исследованию планеты «Венера-Д» запланирован на 2027—2029 годы. Он оценивается в 34 миллиарда рублей, 17 из которых должна предоставить Москва.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...