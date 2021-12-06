У «Роскосмоса» возникли неожиданные трудности из-за COVID

06 декабря 2021 в 19:47 Размер текста - 17 +

Жидкий кислород передают в ковидные больницы и на испытания ракетных двигателей его не остается, пояснили в «Роскосмосе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Испытания жидкостных ракетных двигателей придется перенести из-за дефицита кислорода. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Недостаток газа в ракетной отрасли возник из-за того, что теперь его направляют в ковидные больницы. «Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности ведут к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году и смещению на 2022-й», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» пояснительную записку к проекту нормативного акта, разработанного «Роскосмосом». В госкорпорации предложили ввести отсрочку по исполнению контрактов между корпорацией и Минобороны РФ. В «Роскосмосе» решили временно отложить проекты, связанные с использованием жидкого кислорода. Исполнителей в этом случае освободят от выплаты неустоек. В начале ноября Минздрав РФ сообщил, что дефицит кислорода наблюдается в 12 регионах России. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, за сутки в стране расходуется по 2 925 тонн газа. Министр отметил, что власти в ручном режиме следят за ситуацией в каждом регионе. Помощь в доставке медицинского кислорода оказывают Минобороны РФ, «Роскосмос» и другие промышленные предприятия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Испытания жидкостных ракетных двигателей придется перенести из-за дефицита кислорода. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Недостаток газа в ракетной отрасли возник из-за того, что теперь его направляют в ковидные больницы. «Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности ведут к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году и смещению на 2022-й», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» пояснительную записку к проекту нормативного акта, разработанного «Роскосмосом». В госкорпорации предложили ввести отсрочку по исполнению контрактов между корпорацией и Минобороны РФ. В «Роскосмосе» решили временно отложить проекты, связанные с использованием жидкого кислорода. Исполнителей в этом случае освободят от выплаты неустоек. В начале ноября Минздрав РФ сообщил, что дефицит кислорода наблюдается в 12 регионах России. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, за сутки в стране расходуется по 2 925 тонн газа. Министр отметил, что власти в ручном режиме следят за ситуацией в каждом регионе. Помощь в доставке медицинского кислорода оказывают Минобороны РФ, «Роскосмос» и другие промышленные предприятия.