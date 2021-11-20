Рогозин прокомментировал создание противоспутникового оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие, потому что в современном мире это необходимо. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Рогозин отметил, что противоспутниковое оружие в РФ разрабатывалось давно, «пришло время, когда министерство обороны провело испытания».

Ранее сообщалось, что экипажу Международной космической станции угрожает обломок спутника. Космонавтам, возможно, придется прятаться на корабле «Союз» и на американском сегменте станции. Об этом стало известно из трансляции NASA переговоров космонавтов с Землей. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, которые могли бы понести за собой необратимые последствия для сотрудников МКС.