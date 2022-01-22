Все происходящее после болезни COVID-19 характеризуется как затяжной стресс, считает Ирина Макарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Помимо пандемии коронавируса сегодня существует еще одна — пандемия психологической неопределенности. Об этом заявила заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова.

На сегодняшний день существует две пандемии — коронавируса и пандемия психологической неопределенности, которая вызывает не менее тяжелые последствия, рассказала Варвара Моросанова «Известиям». «Основная проблема при резком повышении неопределенности состоит в том, что она вызывает стресс у большинства людей. А он, в свою очередь, при высоких степенях может переходить уже в клинические синдромы», — отметила психолог.

Психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова рассказала, что все происходящее в рамках пандемии коронавируса можно обозначить как большой и длительный стресс. «Как и любой другой стресс, это влияет на наше эмоциональное, психическое состояние. И тот факт, что он длится так долго и не всегда удается как-то с этим справиться, не всегда адаптационные ресурсы способны выдержать такую продолжительность влияния стрессовых факторов», — добавила она.

По ее словам, все эти факторы переводят человека в следующую фазу стрессового состояния, называемую дистресс. В этой фазе начинаются проблемы с психикой, возникновение психических расстройств и особенных психических состояний.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о риске внезапной смерти после COVID-19. Он также заметил, что после выздоровления у человека остаются нарушения нервной системы, психики и мозговой деятельности.

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