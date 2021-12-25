Врач рассказал о риске внезапной смерти спустя месяцы после COVID

Часть переболевших COVID-19 россиян могут умереть спустя несколько месяцев, после выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Об этом в разговоре с URA.RU гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями. После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — сказал Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук отметил, что такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса. «Если сделать такое популяционное исследование, там будет немало таких событий. Они будут очень четкие, потому что это то, что на слуху у врачей. Человек переболел, выздоровел. Проходит некоторое время и у него какое-то тяжелое событие. Как правило, сердечно-сосудистое, либо инсульт, либо инфаркт, либо тромб оторвется. Они уже к ковидным смертям не относятся», — подчеркнул иммунолог.

Иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов в беседе с URA.RU подчеркнул, что 80% людей, которые тяжело перенесли COVID-19, страдают от ухудшения функций сердца. «Люди, которые тяжело болеют, обычно в течение трех месяцев до 80% пациентов могут иметь различные поражения функций сердца. Сосудистые изменения сохраняются еще дольше. Сосуды сужаются за счет воспаления, а дальше идут другие механизмы. Свертываемость крови увеличивается, гипертония и так далее», — объяснил собеседник агентства.

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