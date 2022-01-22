Продажи транспортных карт в Перми выросли в 50 раз

24 января 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

За 2021 год пермяки купили всего около 3 тысяч проездных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермяки купили 11,7 тысяч транспортных карт в течение января 2022 года. Это в 50 раз больше, чем в январе 2021 года (232 штуки), сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем официальном сайте. «Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, уже приобретено более 11 тысяч гражданских проездных и более 27 тысяч льготных. По льготным проездным прирост не является существенным, количество покупок осталось примерно на уровне прошлого года. А продажи гражданских проездных выросли в 50 раз: с 232 в январе 2021 года до 11,7 тысяч в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в сообщении. Всего в 2021 году пермяки купили порядка трех тысяч проездных. Самой большой популярностью у жителей города остаются безлимит на месяц и безлимит на 15 дней. Однако в этом году кратно выросли продажи безлимитного проездного на год — на 900%, рассказывает пресс-служба. Там отмечают, что такой резкий рост связан с тем, что в предыдущие годы этот вид карты совсем не был востребован у жителей. В результаты в шесть раз чаще, чем в прошлом году, пермяки стали пользоваться транспортными картами для оплаты проезда. С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. В качестве альтернативы, которая помогает сэкономить на проезде, власти предложили пермякам так называемое тарифное меню. Оно позволяет выбрать тот или иной вид проездного, при покупке которого стоимость снижается. Накануне пермяки жаловались в соцсетях на огромные очереди в пунктах продажи карт и на то, что проездных хватило не на всех. Власти заявили, что готовы продавать их в автобусах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяки купили 11,7 тысяч транспортных карт в течение января 2022 года. Это в 50 раз больше, чем в январе 2021 года (232 штуки), сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем официальном сайте. «Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, уже приобретено более 11 тысяч гражданских проездных и более 27 тысяч льготных. По льготным проездным прирост не является существенным, количество покупок осталось примерно на уровне прошлого года. А продажи гражданских проездных выросли в 50 раз: с 232 в январе 2021 года до 11,7 тысяч в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в сообщении. Всего в 2021 году пермяки купили порядка трех тысяч проездных. Самой большой популярностью у жителей города остаются безлимит на месяц и безлимит на 15 дней. Однако в этом году кратно выросли продажи безлимитного проездного на год — на 900%, рассказывает пресс-служба. Там отмечают, что такой резкий рост связан с тем, что в предыдущие годы этот вид карты совсем не был востребован у жителей. В результаты в шесть раз чаще, чем в прошлом году, пермяки стали пользоваться транспортными картами для оплаты проезда. С 10 января 2022 года в Перми резко выросла стоимость проезда в транспорте. В качестве альтернативы, которая помогает сэкономить на проезде, власти предложили пермякам так называемое тарифное меню. Оно позволяет выбрать тот или иной вид проездного, при покупке которого стоимость снижается. Накануне пермяки жаловались в соцсетях на огромные очереди в пунктах продажи карт и на то, что проездных хватило не на всех. Власти заявили, что готовы продавать их в автобусах.