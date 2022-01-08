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Власти Перми извинились после повышения цен на проезд. Ответ мэрии на три главных вопроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, автобус, пасажиры, общественный транспорт
Не все поняли, по какому принципу списывались деньги за проезд Фото:

В Гортрансе Перми извинились перед жителями города за причиненные неудобства из-за подорожания проезда до 33 рублей и введения новых проездных и транспортных карт. В первый день работы новой системы с жителей списывались лишние деньги, а у некоторых и вовсе не работали карты.

Пассажиры столкнулись с неполадками 10 января, когда заработала новая система и выросла стоимость проезда. Итоги первого дня после ведомство подвело на своей официальной странице социальной сети «ВКонтакте», ответив на самые частые вопросы жителей.

  • У части жителей во время пересадки с «электронного кошелька» списались 33 рублей, а не 17. Это произошло, потому что на некоторых валидаторах не успели обновить программное обеспечение. Деньги чиновники обещают вернуть на карту автоматически в течение месяца.
  • Транспортная карта не работает на отдельных маршрутах из-за технических особенностей обновления системы. По словам чиновников, зафиксированы единичные случаи, которыми уже занимаются специалисты. В ближайшие два дня система заработает в штатном режиме.
  • У части пользователей с проездного списываются не поездки, а средства электронного кошелька. Власти объяснили это тем, что активация тарифа происходит от часа до суток. Возможность пересчета транзакций чиновники обсудят с разработчиком системы оплаты, о решении сообщат позже.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские активисты собираются подать уведомление о митинге против транспортной реформы в городе, в результате которой резко выросла стоимость проезда. До этого они планируют выходить на одиночные пикеты.

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В Гортрансе Перми извинились перед жителями города за причиненные неудобства из-за подорожания проезда до 33 рублей и введения новых проездных и транспортных карт. В первый день работы новой системы с жителей списывались лишние деньги, а у некоторых и вовсе не работали карты. Пассажиры столкнулись с неполадками 10 января, когда заработала новая система и выросла стоимость проезда. Итоги первого дня после ведомство подвело на своей официальной странице социальной сети «ВКонтакте», ответив на самые частые вопросы жителей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские активисты собираются подать уведомление о митинге против транспортной реформы в городе, в результате которой резко выросла стоимость проезда. До этого они планируют выходить на одиночные пикеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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