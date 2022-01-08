Не все поняли, по какому принципу списывались деньги за проезд Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Гортрансе Перми извинились перед жителями города за причиненные неудобства из-за подорожания проезда до 33 рублей и введения новых проездных и транспортных карт. В первый день работы новой системы с жителей списывались лишние деньги, а у некоторых и вовсе не работали карты.

Пассажиры столкнулись с неполадками 10 января, когда заработала новая система и выросла стоимость проезда. Итоги первого дня после ведомство подвело на своей официальной странице социальной сети «ВКонтакте», ответив на самые частые вопросы жителей.

У части жителей во время пересадки с «электронного кошелька» списались 33 рублей, а не 17. Это произошло, потому что на некоторых валидаторах не успели обновить программное обеспечение. Деньги чиновники обещают вернуть на карту автоматически в течение месяца.

Транспортная карта не работает на отдельных маршрутах из-за технических особенностей обновления системы. По словам чиновников, зафиксированы единичные случаи, которыми уже занимаются специалисты. В ближайшие два дня система заработает в штатном режиме.

У части пользователей с проездного списываются не поездки, а средства электронного кошелька. Власти объяснили это тем, что активация тарифа происходит от часа до суток. Возможность пересчета транзакций чиновники обсудят с разработчиком системы оплаты, о решении сообщат позже.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские активисты собираются подать уведомление о митинге против транспортной реформы в городе, в результате которой резко выросла стоимость проезда. До этого они планируют выходить на одиночные пикеты.