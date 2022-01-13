13 января 2022

Власти Перми планируют продавать транспортные карты в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажир, паз, ожидание автобуса
Как будет организована продажа карт в автобусах — пока не ясно Фото:

В пермских автобусах и трамваях планируют продавать транспортные карты. Гортранс сейчас прорабатывает этот вопрос. Об этом Гортранс сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы ведем переговоры по поводу расширения сети пунктов выдачи и пополнения проездных документов. А также рассматриваем вопрос продажи транспортных карт в автобусах и трамваях», — указано в посте.

Сейчас в Перми работает 44 пункта выдачи проездных. Накануне пермяки жаловались в соцсетях на огромные очереди в этих местах и на то, что карт хватило не на всех. По данным мэрии, пермяки за четыре дня — с начала работы нового тарифного меню — приобрели более 25 тысяч льготных и гражданских проездных.

Ранее URA.RU сообщали, что в Перми активисты будут пикетировать мэрию до конца января. Они недовольны новой реформой, вследствие которой сильно выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

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В пермских автобусах и трамваях планируют продавать транспортные карты. Гортранс сейчас прорабатывает этот вопрос. Об этом Гортранс сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Мы ведем переговоры по поводу расширения сети пунктов выдачи и пополнения проездных документов. А также рассматриваем вопрос продажи транспортных карт в автобусах и трамваях», — указано в посте. Сейчас в Перми работает 44 пункта выдачи проездных. Накануне пермяки жаловались в соцсетях на огромные очереди в этих местах и на то, что карт хватило не на всех. По данным мэрии, пермяки за четыре дня — с начала работы нового тарифного меню — приобрели более 25 тысяч льготных и гражданских проездных. Ранее URA.RU сообщали, что в Перми активисты будут пикетировать мэрию до конца января. Они недовольны новой реформой, вследствие которой сильно выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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