Власти Перми планируют продавать транспортные карты в автобусах

Как будет организована продажа карт в автобусах — пока не ясно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермских автобусах и трамваях планируют продавать транспортные карты. Гортранс сейчас прорабатывает этот вопрос. Об этом Гортранс сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы ведем переговоры по поводу расширения сети пунктов выдачи и пополнения проездных документов. А также рассматриваем вопрос продажи транспортных карт в автобусах и трамваях», — указано в посте.

Сейчас в Перми работает 44 пункта выдачи проездных. Накануне пермяки жаловались в соцсетях на огромные очереди в этих местах и на то, что карт хватило не на всех. По данным мэрии, пермяки за четыре дня — с начала работы нового тарифного меню — приобрели более 25 тысяч льготных и гражданских проездных.

Ранее URA.RU сообщали, что в Перми активисты будут пикетировать мэрию до конца января. Они недовольны новой реформой, вследствие которой сильно выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

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