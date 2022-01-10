У пермяков резко выросли траты на транспорт

Также пермяки жалуются на нерабочие транспортные карты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяков возмутило резкое повышение стоимости проезда на общественном транспорте. Некоторые жители Перми сообщают, что из-за отмены бесплатной пересадки и выросшей стоимости они стали тратиться на проезд в 2-3 раза больше. Другие жалуются на неработающие транспортные карты. Недовольством горожане делятся в соцсетях.

«Уважаемый Гортранс, спасибо огромное за ваши реформы! Вместо 48 рублей, теперь трачу 132 рубля», — высказался недовольный пермяк в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». Некоторые пользователи в сети пишут, что траты значительно возросли после транспортной реформы.

Многие жители города также столкнулись с неработающими транспортными картами: «Не работает зеленая транспортная карта, пишет ошибку», — пишет пермячка. «Пересадка по транспортной карте не сработала, кондуктор сказала, что все вопросы к Гортрансу», — сообщает другой пользователь, «Оплачивала зеленой картой на пересадке. Списали 33 рубля. Почему у меня пересадка не прошла», — жалуется жительница. Другие пользователи отмечают, что приходится оплачивать банковской картой, так как по неизвестной причине их проездные находятся в стоп-листе.

Решение о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте в Перми до 33 рублей с 10 января приняли в ноябре прошлого года. Также вместе с этим отменили бесплатные пересадки, которые были введены в 2020 году. Горожан такая реформа возмутила из-за чего местные жители устраивали митинги и пытались травить мэра Перми Алексея Демкина в соцсетях.

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