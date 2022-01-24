Онколог назвал «утренние» симптомы рака

24 января 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

При первых признаках усталости и утомляемости необходимо пройти медицинское обследование, подчеркнул Андрей Базылев Фото: Анна Майорова © URA.RU Если с утра человек испытывает усталость и апатию, то у него может развиваться онкологическое заболевание. Об этом сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев. «При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания», — сказал Базылев в интервью «Пятому каналу». Онколог отметил, что такие симптомы однозначно говорят о нарушении работы организма. «Это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заключил Базылев. Ранее врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что непроходящая усталость может быть не только симптомом рака. По словам врача, этот симптом также может быть признаком сахарного диабета и нарушения работы сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если с утра человек испытывает усталость и апатию, то у него может развиваться онкологическое заболевание. Об этом сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев. «При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания», — сказал Базылев в интервью «Пятому каналу». Онколог отметил, что такие симптомы однозначно говорят о нарушении работы организма. «Это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заключил Базылев. Ранее врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что непроходящая усталость может быть не только симптомом рака. По словам врача, этот симптом также может быть признаком сахарного диабета и нарушения работы сердца.