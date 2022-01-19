Иммунолог пояснил, на какие болезни указывает внезапная усталость

19 января 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Внезапная усталость может оказаться симптомом рака или диабета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Внезапная, непроходящая усталость может оказаться симптомом рака, сахарного диабета, нарушений работы сердца и гормонального сбоя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Если непроходящая усталость, снижение трудоспособности не отмечались ранее, значит это повод обратиться к врачу. Так как подобные проблемы могут оказаться симптомами как страшных заболеваний — рак, сахарный диабет, нарушение работы сердца, так и всяких вирусных инфекций, гормональных нарушений», — объяснил Владислав Жемчугов. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что внезапная усталость может говорить и о заражении COVID-19. «Один из отличительных симптомов коронавируса, в частности „Дельта“ и нового „Омикрон“, — внезапная усталость. При „омикроне“, как правило, она наблюдается в сочетании с головной болью, болью в горле, температурой, легким покашливанием, заложенностью носа. Внезапная усталость также может возникать при острых респираторных заболеваниях, вызванных, к примеру, микоплазмами — это микробы, которые вызывают фарингиты, бронхиты, пневмонии», — добавил он. Ранее заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что «Омикрон» может поражать нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Об нарушениях свидетельствуют усталость, головные боли и высокая температура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Внезапная, непроходящая усталость может оказаться симптомом рака, сахарного диабета, нарушений работы сердца и гормонального сбоя. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Если непроходящая усталость, снижение трудоспособности не отмечались ранее, значит это повод обратиться к врачу. Так как подобные проблемы могут оказаться симптомами как страшных заболеваний — рак, сахарный диабет, нарушение работы сердца, так и всяких вирусных инфекций, гормональных нарушений», — объяснил Владислав Жемчугов. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что внезапная усталость может говорить и о заражении COVID-19. «Один из отличительных симптомов коронавируса, в частности „Дельта“ и нового „Омикрон“, — внезапная усталость. При „омикроне“, как правило, она наблюдается в сочетании с головной болью, болью в горле, температурой, легким покашливанием, заложенностью носа. Внезапная усталость также может возникать при острых респираторных заболеваниях, вызванных, к примеру, микоплазмами — это микробы, которые вызывают фарингиты, бронхиты, пневмонии», — добавил он. Ранее заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что «Омикрон» может поражать нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Об нарушениях свидетельствуют усталость, головные боли и высокая температура.