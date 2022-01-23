Тюменский ФСС не хочет платить семье акушерки, умершей от COVID

Ирина Черных заразилась коронавирусом от больной коллеги, и спустя 12 дней умерла в моногоспитале (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Муж акушерки из села Абатское (Тюменская область) Ирины Черных пытается получить миллион рублей за смерть супруги от коронавируса, которым она заразилась на работе, однако тюменское отделение ФСС отказывается выделять деньги. Об этом URA.RU рассказала дочь погибшей Анастасия Торопова.

«Мама работала акушеркой в больнице в селе Абатское. В ноябре 2020 года она заболела коронавирусом, и спустя 12 дней умерла в госпитале. Установлено, что мама заразилась от коллеги, которая работала на входном фильтре в учреждение. Поэтому ее заболевание признано профессиональным. И значит отцу положена выплата в миллион рублей», — рассказала URA.RU Анастасия Торопова.

Ирина Черных ушла из жизни в 51 год, 33 из которых она отдала медицине. По словам дочери, изначально в ФСС готовы были заплатить, и даже сказали вдовцу собирать нужные документы. Однако затем в выплате отказали. Аргументировали тем, что заражение произошло не от пациента, а от сотрудника больницы. А значит это не связано с профессиональной деятельностью акушерки.

«Мы обратились в прокуратуру Абатского района, вместе вышли в суд и выиграли дело. Очень благодарны за эту помощь. Однако теперь ФСС подало апелляцию в областной суд. Они все равно отказываются назначать выплату. Настаивают, что она нам не положена», — сообщила Торопова в разговоре с URA.RU.

В апелляционной жалобе ведомства (есть в распоряжении редакции) говорится, что данный случай не является страховым. А должность акушерки в принципе не относится к тем, кто имеет риск заражения COVID-19. Тюменское отделение ФСС просит областной суд отменить решение суда первой инстанции и не удовлетворять требования прокуратуры.

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