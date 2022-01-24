В ситуации с Донбассом необходимо сохранять спокойствие, оптимизм и действовать мирным путем, заявил ЗеленскийФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков.