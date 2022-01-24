24 января 2022

Зеленский: Киев готовит полную деэскалацию в Донбассе. «Верим в лучшее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В ситуации с Донбассом необходимо сохранять спокойствие, оптимизм и действовать мирным путем, заявил Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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