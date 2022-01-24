Зеленский: Киев готовит полную деэскалацию в Донбассе. «Верим в лучшее»

25 января 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В ситуации с Донбассом необходимо сохранять спокойствие, оптимизм и действовать мирным путем, заявил Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в Донбассе, правительство намерено решить вопрос мирным путем. Об этом он сообщил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Первым вопросом заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать, что все пропало», — заявил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания СНБО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. В НАТО должны призвать Украину даже не помышлять о военных действиях, считает Песков.