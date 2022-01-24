В Кремле заявили, что Украина готовится наступать на Донбасс

24 января 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

В НАТО должны призвать Украину не помышлять о военных действиях, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.