В Кремле заявили, что Украина готовится наступать на Донбасс

Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.
Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.