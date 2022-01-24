В Кремле заявили, что Украина готовится наступать на Донбасс

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В НАТО должны призвать Украину не помышлять о военных действиях, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.

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Украина увеличивает военное присутствие у границ Донецкой и Луганской народных республик и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе уже находится американское оружие, которое Киев будет использовать при наступлении. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. По словам Пушилина у границ ДНР находится 120 тысяч украинских военных, пишет телеканал 360. На фоне обострения ситуации США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщает «Национальная служба новостей». В НАТО заявили о готовности ввести войска в Румынию для поддержки Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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