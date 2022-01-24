Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом Доме. Видео

25 января 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Байдену не понравился вопрос журналиста Фото: Evan Vucci AP/TASS Президент США Джо Байден оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси в ходе брифинга в Белом Доме, вероятно, думая, что его микрофон выключен. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции. «Тупой сукин сын», — высказался Байден после вопроса Дуси о том, считает ли президент рекордно высокую инфляцию в стране политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны состояться в конце текущего года. Брифинг подходил к концу, когда журналисты начали расходиться, корреспондент Fox News выкрикнул свой вопрос, на что Байден достаточно резко отреагировал, полагая, скорее всего, что его микрофон уже не работает. Питер Дуси является популярным журналистом среди консерваторов и достаточно часто задает жесткие вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. В 2021 году инфляция в Соединенных Штатах достигла рекордных показателей почти за 40 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси в ходе брифинга в Белом Доме, вероятно, думая, что его микрофон выключен. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции. «Тупой сукин сын», — высказался Байден после вопроса Дуси о том, считает ли президент рекордно высокую инфляцию в стране политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны состояться в конце текущего года. Брифинг подходил к концу, когда журналисты начали расходиться, корреспондент Fox News выкрикнул свой вопрос, на что Байден достаточно резко отреагировал, полагая, скорее всего, что его микрофон уже не работает. Питер Дуси является популярным журналистом среди консерваторов и достаточно часто задает жесткие вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. В 2021 году инфляция в Соединенных Штатах достигла рекордных показателей почти за 40 лет.