Байдену не понравился вопрос журналистаФото: Evan Vucci AP/TASS
Президент США Джо Байден оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси в ходе брифинга в Белом Доме, вероятно, думая, что его микрофон выключен. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции.
«Тупой сукин сын», — высказался Байден после вопроса Дуси о том, считает ли президент рекордно высокую инфляцию в стране политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны состояться в конце текущего года. Брифинг подходил к концу, когда журналисты начали расходиться, корреспондент Fox News выкрикнул свой вопрос, на что Байден достаточно резко отреагировал, полагая, скорее всего, что его микрофон уже не работает.
Питер Дуси является популярным журналистом среди консерваторов и достаточно часто задает жесткие вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. В 2021 году инфляция в Соединенных Штатах достигла рекордных показателей почти за 40 лет.
Президент США Джо Байден оскорбил репортера телеканала Fox News Питера Дуси в ходе брифинга в Белом Доме, вероятно, думая, что его микрофон выключен. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции. «Тупой сукин сын», — высказался Байден после вопроса Дуси о том, считает ли президент рекордно высокую инфляцию в стране политической ответственностью на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны состояться в конце текущего года. Брифинг подходил к концу, когда журналисты начали расходиться, корреспондент Fox News выкрикнул свой вопрос, на что Байден достаточно резко отреагировал, полагая, скорее всего, что его микрофон уже не работает. Питер Дуси является популярным журналистом среди консерваторов и достаточно часто задает жесткие вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. В 2021 году инфляция в Соединенных Штатах достигла рекордных показателей почти за 40 лет.