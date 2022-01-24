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Власти Тюменской области освободят инвесторов от налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Инициативу правительства рассмотрит Тюменская облдума Фото:

Правительство Тюменской области планирует вдвое увеличить срок льгот (0%) на налог на имущество для инвесторов в экономику региона. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Ранее льгота распространялась на пять лет.

«Законопроектом предлагается изменить сроки применения минимальных льготных ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, увеличив их до десяти налоговых периодов. Создание условий, при которых сроки окупаемости инвестиционных проектов будут сокращаться, положительно скажется на инвестиционной привлекательности Тюменской области», — говорится в тексте документа.

Законопроект внесен на рассмотрение бюджетного комитета Тюменской облдумы. Ближайшее заседание запланировано на 27 января.

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Правительство Тюменской области планирует вдвое увеличить срок льгот (0%) на налог на имущество для инвесторов в экономику региона. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Ранее льгота распространялась на пять лет. «Законопроектом предлагается изменить сроки применения минимальных льготных ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, увеличив их до десяти налоговых периодов. Создание условий, при которых сроки окупаемости инвестиционных проектов будут сокращаться, положительно скажется на инвестиционной привлекательности Тюменской области», — говорится в тексте документа. Законопроект внесен на рассмотрение бюджетного комитета Тюменской облдумы. Ближайшее заседание запланировано на 27 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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