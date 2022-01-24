Власти Тюменской области освободят инвесторов от налогов

Инициативу правительства рассмотрит Тюменская облдума Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Тюменской области планирует вдвое увеличить срок льгот (0%) на налог на имущество для инвесторов в экономику региона. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. Ранее льгота распространялась на пять лет.

«Законопроектом предлагается изменить сроки применения минимальных льготных ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, увеличив их до десяти налоговых периодов. Создание условий, при которых сроки окупаемости инвестиционных проектов будут сокращаться, положительно скажется на инвестиционной привлекательности Тюменской области», — говорится в тексте документа.

Законопроект внесен на рассмотрение бюджетного комитета Тюменской облдумы. Ближайшее заседание запланировано на 27 января.