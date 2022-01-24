Студентка колледжа в Екатеринбурге покончила с собой

Причина поступка девушки неизвестна Фото: Владимир Жабриков

В Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 24 января. Девушка заперлась в своей комнате и долго не выходила, обеспокоенные жильцы нашли второй ключ и обнаружили ее мертвой», — уточнил собеседник.

Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству. В следственном комитете по Свердловской области воздержались от комментариев на эту тему.