24 января 2022

Студентка колледжа в Екатеринбурге покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина поступка девушки неизвестна Фото:

В Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 24 января. Девушка заперлась в своей комнате и долго не выходила, обеспокоенные жильцы нашли второй ключ и обнаружили ее мертвой», — уточнил собеседник.

Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству. В следственном комитете по Свердловской области воздержались от комментариев на эту тему.

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В Екатеринбурге покончила с собой студентка колледжа транспортного строительства. Тело 17-летней девушки было найдено в общежитии на улице Сулимова, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Трагедия произошла 24 января. Девушка заперлась в своей комнате и долго не выходила, обеспокоенные жильцы нашли второй ключ и обнаружили ее мертвой», — уточнил собеседник. Подруги погибшей по социальным сетям рассказали агентству, что им неизвестна причина, подтолкнувшая студентку к самоубийству. В следственном комитете по Свердловской области воздержались от комментариев на эту тему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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