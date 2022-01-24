24 января 2022

Глава депздрава ХМАО объяснил, зачем прививать детей от COVID

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, беременная, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Говорить о массовой вакцинации детей в ХМАО преждевременно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский объяснил, почему необходимо прививать детей от коронавируса. Главной мотивацией для родителей, по его мнению, должно стать желание оградить ребенка от тяжелого течения болезни, а также предупредить распространение среди взрослых членов семьи.

«У ряда детей все-таки заболевание протекает тяжело, в реанимационных отделениях есть дети, беременные женщины. Во-вторых, они являются активными переносчиками инфекции. Для того, чтобы защитить от инфекции взрослых граждан необходимо прививать несовершеннолетних», — рассказал Добровольский.

По словам директора депздрава, говорить о массовой вакцинации детей в ХМАО преждевременно, в округе будут вакцинировать несовершеннолетних по личному заявлению родителей. Также сообщается, что вакцина «Спутник-м» поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз, в Нижневартовске она появится в течение двух недель.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начнут прививать школьников от коронавируса. Вакцина рассчитана на подростков возраста от 12 до 17 лет.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский объяснил, почему необходимо прививать детей от коронавируса. Главной мотивацией для родителей, по его мнению, должно стать желание оградить ребенка от тяжелого течения болезни, а также предупредить распространение среди взрослых членов семьи. «У ряда детей все-таки заболевание протекает тяжело, в реанимационных отделениях есть дети, беременные женщины. Во-вторых, они являются активными переносчиками инфекции. Для того, чтобы защитить от инфекции взрослых граждан необходимо прививать несовершеннолетних», — рассказал Добровольский. По словам директора депздрава, говорить о массовой вакцинации детей в ХМАО преждевременно, в округе будут вакцинировать несовершеннолетних по личному заявлению родителей. Также сообщается, что вакцина «Спутник-м» поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз, в Нижневартовске она появится в течение двух недель. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начнут прививать школьников от коронавируса. Вакцина рассчитана на подростков возраста от 12 до 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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