Глава депздрава ХМАО объяснил, зачем прививать детей от COVID

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский объяснил, почему необходимо прививать детей от коронавируса. Главной мотивацией для родителей, по его мнению, должно стать желание оградить ребенка от тяжелого течения болезни, а также предупредить распространение среди взрослых членов семьи.
«У ряда детей все-таки заболевание протекает тяжело, в реанимационных отделениях есть дети, беременные женщины. Во-вторых, они являются активными переносчиками инфекции. Для того, чтобы защитить от инфекции взрослых граждан необходимо прививать несовершеннолетних», — рассказал Добровольский.
По словам директора депздрава, говорить о массовой вакцинации детей в ХМАО преждевременно, в округе будут вакцинировать несовершеннолетних по личному заявлению родителей. Также сообщается, что вакцина «Спутник-м» поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз, в Нижневартовске она появится в течение двух недель.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начнут прививать школьников от коронавируса. Вакцина рассчитана на подростков возраста от 12 до 17 лет.
Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский объяснил, почему необходимо прививать детей от коронавируса. Главной мотивацией для родителей, по его мнению, должно стать желание оградить ребенка от тяжелого течения болезни, а также предупредить распространение среди взрослых членов семьи. «У ряда детей все-таки заболевание протекает тяжело, в реанимационных отделениях есть дети, беременные женщины. Во-вторых, они являются активными переносчиками инфекции. Для того, чтобы защитить от инфекции взрослых граждан необходимо прививать несовершеннолетних», — рассказал Добровольский. По словам директора депздрава, говорить о массовой вакцинации детей в ХМАО преждевременно, в округе будут вакцинировать несовершеннолетних по личному заявлению родителей. Также сообщается, что вакцина «Спутник-м» поступила в больницы Сургута и Ханты-Мансийска в количестве 1200 доз, в Нижневартовске она появится в течение двух недель. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начнут прививать школьников от коронавируса. Вакцина рассчитана на подростков возраста от 12 до 17 лет.