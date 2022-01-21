В ХМАО начинается вакцинация школьников от коронавируса

Первые дозы вакцины получат школьники из Сургута Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации школьников от коронавируса. Об этом в своем Instagram рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Первая партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник М“) для вакцинации детей 12-17 лет поступила сегодня в Югру. 1200 доз вакцины уже на „Аптечной базе“. На следующей неделе в Сургуте планируем приступить к прививкам детей против ковида», — сообщил Добровольский.

Ранее первая партия вакцины «Спутник М» поступила в ЯНАО. В соседний с ХМАО регион привезли 480 доз препарата для вакцинации несовершеннолетних.