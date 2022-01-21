21 января 2022
20 января 2022

В ХМАО начинается вакцинация школьников от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые дозы вакцины получат школьники из Сургута Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации школьников от коронавируса. Об этом в своем Instagram рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Первая партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник М“) для вакцинации детей 12-17 лет поступила сегодня в Югру. 1200 доз вакцины уже на „Аптечной базе“. На следующей неделе в Сургуте планируем приступить к прививкам детей против ковида», — сообщил Добровольский.

Ранее первая партия вакцины «Спутник М» поступила в ЯНАО. В соседний с ХМАО регион привезли 480 доз препарата для вакцинации несовершеннолетних.

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В ХМАО поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации школьников от коронавируса. Об этом в своем Instagram рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «Первая партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник М“) для вакцинации детей 12-17 лет поступила сегодня в Югру. 1200 доз вакцины уже на „Аптечной базе“. На следующей неделе в Сургуте планируем приступить к прививкам детей против ковида», — сообщил Добровольский. Ранее первая партия вакцины «Спутник М» поступила в ЯНАО. В соседний с ХМАО регион привезли 480 доз препарата для вакцинации несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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