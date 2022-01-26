Кремль: Путин не планирует переговоры с главами ДНР и ЛНР

Несмотря на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин созваниваться с главами республик, Песков отметил, что в настоящее время возможные переговоры не обсуждаются. «Таких планов сейчас нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Несмотря на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин созваниваться с главами республик, Песков отметил, что в настоящее время возможные переговоры не обсуждаются. «Таких планов сейчас нет», — подчеркнул представитель Кремля.