Кремль: Путин не планирует переговоры с главами ДНР и ЛНР

Несмотря на обострение ситуации на Украине, Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Несмотря на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин созваниваться с главами республик, Песков отметил, что в настоящее время возможные переговоры не обсуждаются. «Таких планов сейчас нет», — подчеркнул представитель Кремля.