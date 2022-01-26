Кремль: Путин не планирует переговоры с главами ДНР и ЛНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Несмотря на обострение ситуации на Украине, Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Несмотря на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин созваниваться с главами республик, Песков отметил, что в настоящее время возможные переговоры не обсуждаются. «Таких планов сейчас нет», — подчеркнул представитель Кремля.

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Несмотря на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с главами непризнанных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин созваниваться с главами республик, Песков отметил, что в настоящее время возможные переговоры не обсуждаются. «Таких планов сейчас нет», — подчеркнул представитель Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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