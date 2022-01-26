«Сбер» поглотит крупный магазин в Екатеринбурге

Руководство «Сбера» планирует завершить выкуп «Стокманна» в середине года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Сбер» включит в свою экосистему магазин «Стокманн», находящийся в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге, и купит 100% долей ритейлера. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера».

«Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании „Стокманн“ в первой половине 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Сбера». Там отметили, что процедура выкупа долей возможна только после полной проверки и согласования Федеральной антимонопольной службы России.

В «Сбере» рассчитывают на полную интеграцию со «Стокманном». Предполагается, что компания включит ассортимент товаров магазина в маркетплейс «Сбермегамаркет».

Оборот федеральной сети с филиалом в «Гринвиче» составил за год 10 млрд рублей. Магазины ретейлера открыты, кроме Екатеринбурга, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

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