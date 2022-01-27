Жительница ХМАО заставила школу провести уроки в обход запретов

В Нефтеюганске жительница заставила провести для ребенка урок очно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Нефтеюганска заставила администрацию школы №3 провести очное занятие для своего ребенка. При этом постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой прямо запретило это делать, так как школы переведены на дистант до 8 февраля. Об этом жительница Нефтеюганска Тамила Андрюшина рассказала в Instagram.

«С пятиклашкой моей пришли в первую смену. Понимала, что идем в пустоту. Так и есть: очное обучение для моей дочери не организовано. Пояснила директору: на изо и технологии не настаиваю, остальное должно преподаваться. В течение получаса в школу вошли физрук и преподаватель русского и литературы — три следующих урока состоялись», — написала Андрюшина.

Позже женщина повела в школу двух сыновей, которые учатся во вторую смену в этой же школе. «Учить обоих — со слов завуча — оказалось некому. Через полчаса математику у семиклассника вели онлайн из школьного кабинета», — написала женщина. Андрюшина заявила, что написала заявление с требованием организовать для детей очное обучение. «Если мои дети не восстановятся в правах — буду писать в прокуратуру», — заключила женщина.

В департаменте образования ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что ученики не смогут посещать школу в очном формате. «Издан приказ о проведении занятий с применением дистанта без посещения школы», — сказали в окружном департаменте. Связаться с администрацией школы не удалось, по указанным на сайте школы номерам не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО перевели все вузы, школы и учреждения дополнительного образования на дистанционный формат обучения в восьми муниципалитетах. Карантин в учреждениях продлится до 8 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам