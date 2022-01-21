Власти ХМАО переводят на дистант вузы и школы. Список городов

22 января 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Югорских школьников переводят на дистант на две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Югры Наталья Комарова перевела на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте органов государственной власти. «Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих в муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск <…> обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией», — говорится в постановлении губернатора ХМАО. В документе также указано, что департаменту здравоохранения ХМАО рекомендовано оказывать содействие в добровольной вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже появилась вакцина от коронавируса для детей — «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Югры Наталья Комарова перевела на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте органов государственной власти. «Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих в муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск <…> обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией», — говорится в постановлении губернатора ХМАО. В документе также указано, что департаменту здравоохранения ХМАО рекомендовано оказывать содействие в добровольной вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже появилась вакцина от коронавируса для детей — «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.