21 января 2022
20 января 2022

Власти ХМАО переводят на дистант вузы и школы. Список городов

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
Югорских школьников переводят на дистант на две недели Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова перевела на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте органов государственной власти.

«Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих в муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск <…> обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией», — говорится в постановлении губернатора ХМАО. В документе также указано, что департаменту здравоохранения ХМАО рекомендовано оказывать содействие в добровольной вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже появилась вакцина от коронавируса для детей — «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

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Губернатор Югры Наталья Комарова перевела на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте органов государственной власти. «Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих в муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск <…> обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией», — говорится в постановлении губернатора ХМАО. В документе также указано, что департаменту здравоохранения ХМАО рекомендовано оказывать содействие в добровольной вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО уже появилась вакцина от коронавируса для детей — «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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