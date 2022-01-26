26 января 2022
25 января 2022

Власти ЯНАО ужесточают контроль за инвестфондом региона. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, документы, чиновник, руки, документы к заседанию
Власти ЯНАО пристальнее начнут следить за субсидиями Фото:

Правительство ЯНАО усиливает контроль за выделяемыми субсидиями региональному инвестфонду «ЯМАЛ». Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте властей округа.

«Сроки возврата остатка субсидии, не использованной в текущем финансовом году, ограничиваются первыми 15 рабочими днями следующего года. Остатки неиспользованной субсидии необходимо будет вернуть», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.

Также отмечается, что, если фонду необходимо будет использовать средства, то для сначала придется обосновать потребность, а затем получить разрешение. Документ еще не подписан главой Ямала Дмитрием Артюховым.

Источники URA.RU в политических кругах ранее сообщали, что инвестфонду «ЯМАЛ» придется отчитываться за все потраченные деньги. Также отмечалось, что остатки придется возвращать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство ЯНАО усиливает контроль за выделяемыми субсидиями региональному инвестфонду «ЯМАЛ». Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте властей округа. «Сроки возврата остатка субсидии, не использованной в текущем финансовом году, ограничиваются первыми 15 рабочими днями следующего года. Остатки неиспользованной субсидии необходимо будет вернуть», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу. Также отмечается, что, если фонду необходимо будет использовать средства, то для сначала придется обосновать потребность, а затем получить разрешение. Документ еще не подписан главой Ямала Дмитрием Артюховым. Источники URA.RU в политических кругах ранее сообщали, что инвестфонду «ЯМАЛ» придется отчитываться за все потраченные деньги. Также отмечалось, что остатки придется возвращать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...