Правительство ЯНАО усиливает контроль за выделяемыми субсидиями региональному инвестфонду «ЯМАЛ». Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте властей округа.
«Сроки возврата остатка субсидии, не использованной в текущем финансовом году, ограничиваются первыми 15 рабочими днями следующего года. Остатки неиспользованной субсидии необходимо будет вернуть», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.
Также отмечается, что, если фонду необходимо будет использовать средства, то для сначала придется обосновать потребность, а затем получить разрешение. Документ еще не подписан главой Ямала Дмитрием Артюховым.
Источники URA.RU в политических кругах ранее сообщали, что инвестфонду «ЯМАЛ» придется отчитываться за все потраченные деньги. Также отмечалось, что остатки придется возвращать.
Правительство ЯНАО усиливает контроль за выделяемыми субсидиями региональному инвестфонду «ЯМАЛ». Это следует из проекта документа, опубликованного на сайте властей округа. «Сроки возврата остатка субсидии, не использованной в текущем финансовом году, ограничиваются первыми 15 рабочими днями следующего года. Остатки неиспользованной субсидии необходимо будет вернуть», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу. Также отмечается, что, если фонду необходимо будет использовать средства, то для сначала придется обосновать потребность, а затем получить разрешение. Документ еще не подписан главой Ямала Дмитрием Артюховым. Источники URA.RU в политических кругах ранее сообщали, что инвестфонду «ЯМАЛ» придется отчитываться за все потраченные деньги. Также отмечалось, что остатки придется возвращать.