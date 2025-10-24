На Ямале нашли новый способ адаптации молоди рыбы ценных пород

Чем крупнее молодь, тем больше у нее шансов на выживание, считают рыбозаводчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собский рыбоводный завод до конца октября 2025 года выпустил в реки Ямала более 11 миллионов мальков ценных пород сиговых рыб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Рыбозаводчики нашли оптимальный способ адаптации молоди.

«Собский рыбоводный завод в этом году выпустил более 11 миллионов мальков в реки Ямала», — говорится в релизе на сайте окружных властей. В этом году завод полностью выполнил план по зарыблению: из выпущенной молоди 10,5 миллиона — муксун, 0,7 миллиона — нельма, 0,13 миллиона — чир.

Главной особенностью сезона стал стратегический акцент на выпуск укрупненной молоди: почти половина всех особей имеют повышенную навеску. Такой подход напрямую усиливает шансы мальков на успешную адаптацию в дикой природе.

Продолжение после рекламы

«В 2025 году мы сделали ставку на выпуск молоди с большей массой тела. Более зрелые мальки гораздо лучше приспосабливаются к окружающей среде, они менее подвержены нападениям хищников и способны переносить резкие перепады температуры и уровня воды», — цитирует источник слова генерального директора предприятия Елены Рябовой. Она подчеркнула, что данная технология требует больше времени и затрат, однако существенно увеличивает выживаемость молоди.