На Ямале нашли новый способ адаптации молоди рыбы ценных пород
Чем крупнее молодь, тем больше у нее шансов на выживание, считают рыбозаводчики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Собский рыбоводный завод до конца октября 2025 года выпустил в реки Ямала более 11 миллионов мальков ценных пород сиговых рыб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Рыбозаводчики нашли оптимальный способ адаптации молоди.
«Собский рыбоводный завод в этом году выпустил более 11 миллионов мальков в реки Ямала», — говорится в релизе на сайте окружных властей. В этом году завод полностью выполнил план по зарыблению: из выпущенной молоди 10,5 миллиона — муксун, 0,7 миллиона — нельма, 0,13 миллиона — чир.
Главной особенностью сезона стал стратегический акцент на выпуск укрупненной молоди: почти половина всех особей имеют повышенную навеску. Такой подход напрямую усиливает шансы мальков на успешную адаптацию в дикой природе.
«В 2025 году мы сделали ставку на выпуск молоди с большей массой тела. Более зрелые мальки гораздо лучше приспосабливаются к окружающей среде, они менее подвержены нападениям хищников и способны переносить резкие перепады температуры и уровня воды», — цитирует источник слова генерального директора предприятия Елены Рябовой. Она подчеркнула, что данная технология требует больше времени и затрат, однако существенно увеличивает выживаемость молоди.
Завод начал работу в 2017 году, первая партия молоди в количестве 2,5 миллиона особей была выпущена годом ранее — в период строительства. За время своего существования предприятие выпустило в водоемы Ямала порядка 165 миллионов мальков. В октябре 2025 года в реку Таз на Ямале выпустили 150 тысяч мальков муксуна.
